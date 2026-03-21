MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevruz kutlamasındaki "büyük Türk coğrafyası" ifadesi "büyük Kürt coğrafyası" olarak servis edilmesi Bengü Türk'te büyük bir krize sebep oldu. Yaşanan durumun sosyal medyada fark edilmesinin ardından Bengü Türk'ten açıklama geldi.

EDİTÖRÜN İŞİNE SON VERDİLER

Haberdeki ifadeyi "büyük Türk coğrafyası" olarak değiştiren BengüTürk düzeltme yayımlayarak, söz konusu ifadenin bir yazım hatası olduğunu ve sorumlu editörün işine son verildiğini açıkladı.

Bengü Türk'ün internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Bengü Türk TV internet sitesi benguturk.com’da yer alan Nevruz Bayramı kutlama haberi editör hatasından kaynaklı olarak video içeriğinde yer almayan kelimelere yer verilmiştir. Bizim için asıl olan video içeriğinin kendisidir ve dikkate alınması gereken de habercilik etiği gereği bu olmalıdır.

Yapılan yazım hatası kısa süre içerisinde düzeltilmiş ancak bazı art niyetli sosyal medya kullanıcılarının videonun aslını görmezden gelerek sehven yazılan bir kelime üzerinden kirli propaganda yürüttükleri görülmüştür. Yapılan hata üzerine sorumlu editör görevinden alınmıştır. Temennimiz kirli propagandaya alet olanların aynı şekilde bu açıklamaya da yer vermeleridir."