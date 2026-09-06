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MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin daha önce de “sistemin ruhuna uygun” yeni bir seçim ve siyasi partiler mevzuatına işaret etmesi dikkat çekerken, MHP’nin yürütme yetkisinin cumhurbaşkanında toplandığı mevcut sistemin korunmasını istediği ifade edildi.

ORTAK LİSTE İÇİN YENİ ŞART GÜNDEMDE

Kulislerde üzerinde durulan başlıklardan biri, bir siyasi partinin kendi üyesi olmayan isimleri milletvekili adayı gösterebilmesine ilişkin mevcut düzenleme.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, mevcut sistemde küçük partiler, daha yüksek oy oranına sahip bir partinin listesinden seçime girebiliyor. Seçilen milletvekillerinin daha sonra kendi partilerine dönmesi de mümkün.

Bu yöntemin sınırlandırılması amacıyla adaylara belirli bir süre parti üyeliği şartı getirilmesi, ortak listelerin resmî seçim işbirliği kapsamında değerlendirilmesi veya seçim sonrasında gerçekleşecek parti değişikliklerine yeni kurallar getirilmesi gibi seçeneklerin tartışılabileceği belirtildi.

Böyle bir düzenlemenin, muhalefet partilerinin tek listeyle seçime girme arayışlarını doğrudan etkileyebileceği değerlendirmesi yapıldı.

MECLİS’TE GRUP VE MİLLETVEKİLİ TRANSFERİ HESABI

Siyasi Partiler Yasası’nda yapılabilecek değişikliklerin Meclis’te grup kurma ve milletvekili transferi konularını da kapsayabileceği belirtildi.

İktidar cephesinde, seçimlere katılma yeterliliğinin milletvekili transferleri veya seçim sonrasında oluşturulan Meclis grupları üzerinden kazanılmasının önüne geçilmesine yönelik formüllerin yeniden gündeme gelebileceği ifade edildi.

Partilerin teşkilatlanma koşulları, kongrelerini tamamlama süreleri ve seçimlere katılabilmek için karşılamaları gereken ölçütlerin ağırlaştırılması da tartışılabilecek seçenekler arasında gösteriliyor. Böyle bir değişikliğin özellikle yeni kurulan ve ülke genelindeki örgütlenmesini henüz tamamlamayan partiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

MİLLETVEKİLİ DAĞILIMI DA DEĞİŞEBİLİR

Seçim sistemi tartışmasının bir diğer önemli başlığını ise milletvekillerinin seçim çevrelerine dağılımı oluşturuyor. İktidarın dar veya daraltılmış seçim çevresi, seçim çevrelerinin milletvekili sayılarına göre yeniden düzenlenmesi ve ittifak içindeki oyların sandalye hesabına etkisi gibi alternatifleri değerlendirebileceği belirtildi.

Mevcut sistemde seçim ittifakı yapan partiler açısından baraj avantajı bulunurken, milletvekili dağılımı seçim çevresinde partilerin aldığı oylar üzerinden ayrı ayrı hesaplanıyor. Olası bir değişikliğin bu nedenle küçük partilerin ittifak içindeki konumunun yanı sıra AKP ile MHP arasındaki sandalye paylaşımını da etkileyebileceği ifade ediliyor.

İKTİDAR MUHALEFETİN SEÇİM FORMÜLLERİNİ İZLİYOR

Ankara kulislerinde Bahçeli’nin çıkışının, muhalefet partileri arasında sürdürülen ortak aday ve seçim işbirliği arayışlarından bağımsız olmadığı değerlendirmesi yapıldı.

İktidarın, muhalefetin resmî bir ittifak ilan etmeden tek liste, çatı parti veya bölgesel işbirliği gibi yöntemlerle hareket etme ihtimaline karşı seçim kurallarını önceden şekillendirmek istediği belirtildi.

Bu değerlendirmelere göre MHP’nin yaklaşımı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni tartışmaya açmadan seçim mevzuatı üzerinden siyasi alanı yeniden düzenlemeye odaklanıyor. Böylece Cumhur İttifakı’nın mevcut ittifak modelinin korunması, buna karşılık muhalefetin daha esnek seçim işbirliği seçeneklerinin sınırlandırılması hedefleniyor.