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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen iktidarın başlattığı “Terörsüz Türkiye” adı altında yürütülen terörist PKK'lılara özgürlük veren süreç devam ederken futbol statlarındaki tribünlerden yükselen bir slogana dikkat çekti.

Partisine yakın Türkgün gazetesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme alan Çiçek, sürecin başlamasıyla birlikte tribünlerde atılan sloganın, “Terörist Meclis’te konuşma mı yapar? .… çocuğu Abdullah Öcalan!” olduğunu belirtti.

Çiçek, söz konusu sloganın kim tarafından üretildiğini ve farklı illerde tribünlerde atılmasının organize edilip edilmediğini sorguladı.

“BU SLOGANI KİM ÜRETTİ?”

Yıldıray Çiçek, yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bu sloganı kim üretti? Farklı illerde bu sloganın tribünlerde atılmasını organize edenler kimlerdir?”

Çiçek, bu konuda “Vay, Abdullah Öcalan’ı mı savunuyorsun?” diyerek ikiyüzlülüklerini örtbas etmeye çalışanların olacağını söyledi.

Ardından merakını artıran asıl noktanın ne olduğunu şöyle açıkladı:

“Terör devam ederken, terör örgütü PKK’nın kurucusu Öcalan’ın kurduğu siyasi partilerle ittifak yapılırken tribünlerde atılmayan bu sloganlar, neden şimdi terörü kökten temizlemek adına adımlar atılmaya başlayınca atılıyor?”

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Çiçek, yazısının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tribünlerle ilgili çağrısını da hatırlattı. Bahçeli, “Tribünler terörsüz Türkiye karşıtlarının provokasyon alanı hâline getirilmemelidir. Taraftarlar arasına sızmalar önlenmelidir. Amigo kılıklı ihanet şebekelerinin spor, siyaset ve kimlik gibi düzmece yönlendirmelerle barışı tehdit eden bir dil geliştirmesinin önüne geçilmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Çiçek de bu nedenle tribünlerde atılan sloganın kim tarafından üretildiğinin ve farklı stadyumlarda atılmasının organize edilip edilmediğinin ortaya çıkarılması gerektiğini söyledi.