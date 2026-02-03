'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan yeni çözüm sürecinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat ve tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirme yapan Bahçeli, "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız net" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır, bu meselelerin muhatabı iktidardır. Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirmiş olduğu bu talepler hayat bulur" dedi.

Bakırhan'ın grup toplantısı sonrası basına yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

Yani bu tespitler çok önemli, değerli. Grup toplantısında da söyledim; bizim de savunduğumuz şeylerdir.

Sayın Bahçeli iktidar ortağıdır, bu meselelerin muhatabı iktidardır. Umarım en kısa sürede Sayın Bahçeli'nin dile getirmiş olduğu bu talepler hayat bulur.

Kayyum atanan belediyelerin eş başkanları görevlerine döner. Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani kumpas davası başta olmak üzere siyasi sebeplerle içeride bulunan bütün siyasi tutsaklar özgürleşir.