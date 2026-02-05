İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik bir eve operasyon düzenlendi.

Bahçelievler’de şüpheli bulunan bir evi takip eden polis, bir süre sonra söz konusu adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda poşetler halinde valizlere gizlenmiş 17 kilo 900 gram katı metamfetamin ele geçirilirken bir şahısta yakalandı.

Yakalanan şüpheli sorgulanmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlının "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor.