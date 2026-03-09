Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler'in Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kentsel dönüşüm kapsamında tahliye için beklenen 4 katlı binanın, yan tarafında yapılan bir başka inşaatın temel kazısı sırasında toprak kayması oluştu. Bu sırada temelde yaşanan kayma nedeniyle binada hasar oluştuğu tespit edildi.

Toprak kayması cep telefonu kamerasına yansırken, ihbar üzerine olay yerine belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasında riskli olduğu tespit edilen bina tahliye edilerek mühürlendi. Ekiplerin çalışmasının ardından 17 dairelik binada yaşan 10 daire sakini, belediyenin belirlediği otellere yerleştirildi.