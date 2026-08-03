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Kaynak: DHA

İki grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Sümbül Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bir kişi tabanca kullanarak ateş açtı. Bu sırada 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için polisin çalışma başlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.