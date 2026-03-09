Çökme riski taşıyan binan paniğe sebep oldu. AFAD ve belediye ekipleri 5 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye etti.

AFAD VE BELEDİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Fevzi Çakmak Mahallesi İmren Sokak'ta gerçekleştirilen bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 5 katlı binanın temelinde hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede çökme riski bulunduğu belirlenen bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Belediye ekipleri, temelde oluşan hasarın giderilmesi için çalışma başlattı.

Daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve riskli bina statüsünde olan apartmandaki 17 dairenin 7'sinin önceden boşaltıldığı, 10 dairede ise oturulmaya devam edildiği, olayın ardından binanın mühürlendiği öğrenildi.