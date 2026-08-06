Kaynak: İHA

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Yenibosna Kocasinan Merkez Mahallesi Taşova Sokak üzerinde yer alan 6 katlı bina, dün gece saatlerinde kolonlarından gelen seslerin ardından hızlıca boşaltılmış ve kısa bir süre sonra çökmüştü. Yaşanan olayın ardından ekipler, kentsel dönüşüm süreci doğrultusunda önceden boşaltılmış olan yan binada incelemelerde bulunarak yıkım kararı aldı. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, çevre güvenliğini temin etmek amacıyla bölgeyi çembere alıp sokak girişlerini ulaşıma kapattı. Gece saatlerinde başlayan yıkım faaliyetleri gündüz vakti de aralıksız sürdürülürken, çevrede oluşabilecek yoğun toz bulutunu engellemek adına su hortumlarıyla tazyikli su sıkılarak önlem alınıyor. Söz konusu yıkım anları dron kameralarıyla görüntülendi.

Çevre sakinlerinden Abdullah Tatar, olaydan bir gün önce binadan çatırtı sesleri geldiğini belirterek belediye ekiplerinin durumu fark edip hızlıca tahliye işlemini gerçekleştirdiğini ifade etti. Tatar, “Geçen akşam oturuyorduk burada öyle bir gürültü koptu. Büyük deprem olduğunu zannettik. Bir çıktık ki bina olduğu gibi yerde. Binada kimse yoktu. Yan tarafındaki bina da tahliye edilmişti. Gece saatlerinde yıkılan binanın yan tarafındaki binayı yıkmaya başladılar. Bugün de yıkım işlemleri devam ediyor. O binanın da önlemini aldılar. Yıkılan binayı tahliye etmişlerdi ancak binada yaşayanların eşyaları içeride kalmıştı. Hiç kimse eşyasını alamadı eşyalarla beraber bina yıkıldı. Yıkılan binanın içinde eşyalar kaldı. Hatta aşağıda börekçi vardı onun bile eşyaları içeride kaldı. Kimse malzemesini alamadı" diye konuştu.