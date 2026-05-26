Siyavuşpaşa Mahallesi'nde bulunan Siyavuşpaşa Merkez Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami imamı Selami Beyaztaş (51), elektrikli süpürge ile içeride temizlik yaptığı sırada yanına gelen bir kişi süpürgenin kapatılmasını istedi.

İmam Beyaztaş'ın temizlik yapmaya devam etmesinin üzerine şüpheli, süpürgenin fişini çekti. Bunun üzerine Beyaztaş ise süpürgenin fişini yeniden taktı. Bu sırada şüpheli, imama yumruklu saldırıda bulundu.

Saldırının ardından şüpheli kaçarken, yaşananlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Yaralanan Selami Beyaztaş, çevredeki kişilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE AĞZIMA YUMRUKLAR VURDU'

İmam Selami Beyaztaş, "Camiyi süpürüyordum, yanıma geldi 'Süpürgeyi kapat' dedi. Bende '5 dakika sabret işim bitmek üzere' dedim. Hiçbir şey demedi fişi çekti. Bende gittim tekrar fişi taktım. Mihrabın sağ tarafına geçtim. O sırada bana güçlü bir şekilde ağzıma yumruklar vurdu. Dudağım patladı, burnum kırıldı. Kamera görüntülerinde mevcut" dedi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüpheli F.C.Y.(38) ekipler tarafından gözaltına alındı.