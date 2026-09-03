Kaynak: İHA

CK Enerji Boğaziçi Elektrik, İstanbul Avrupa Yakası’nda kent yaşamının değişimini elektrik abonelikleri üzerinden izleyen Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun 2026 yılı ilk yarı sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Rapor, kentsel dönüşümden taşınma hareketlerine, konut yoğunluğundan demografik yapıya ve yabancı abone eğilimine kadar mega kentin Avrupa yakasındaki dönüşümü somut rakamlarla ortaya koyuyor.

Şirketin abone hareketlerini anlık izleyen teknolojik altyapısı sayesinde hazırlanan çalışma, 2016’dan bu yana düzenli olarak yayımlanıyor. Gayrimenkul, inşaat, lojistik ve yerel yönetim çevrelerinin yakından takip ettiği rapor, bu kez özellikle kentsel dönüşümdeki ivmeyle öne çıktı.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, raporun kentin değişimini anlamak açısından önemli bir kaynak olduğunu vurguladı. Aytac, “Teknolojik altyapımız sayesinde abonelerimizin hareketlerini anlık takip edebiliyor, İstanbul Avrupa Yakası’nda kent yaşamının nasıl değiştiğini farklı başlıklardaki veriler üzerinden izleyebiliyoruz. Pek çok sektör tarafından ilgiyle takip edilen raporumuz, İstanbul’un hangi bölgelerinde nüfus ve konut hareketliliğinin yoğunlaştığını, kentsel dönüşümün hangi ilçelerde hız kazandığını ve kentteki yaşam biçiminin nasıl değiştiğini anlamamıza önemli bir katkı sağlıyor. 2026 yılının ilk yarısına yönelik verileri içeren yeni raporumuz, özellikle kentsel dönüşümün hızlandığını göstermesi açısından çok değerli bilgiler içeriyor. Bu verilerin karar vericilerden yerel yönetimlere, yatırımcılardan gayrimenkul sektörüne kadar uzanan geniş bir kesim için güvenilir bir referans oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.

Aytac’ın daha önceki değerlendirmelerinde de altını çizdiği gibi şirket, Türkiye’deki 21 elektrik dağıtım bölgesi içinde hacim ve abone sayısı bakımından en büyük görevli perakende satış kuruluşlarından biri. Görev alanı İstanbul’un 39 ilçesinin 25’ini kapsıyor. Nüfus, ilçe sayısı ve abone büyüklüğü birlikte bakıldığında kentin yaklaşık üçte ikilik kısmı bu bölgede toplanıyor. 2025 yılı sonunda şirketin Avrupa Yakası’ndaki toplam abone sayısı yüzde 4’lük uzun dönemli artışla 4,6 milyonu aşmıştı.



CK Enerji, Cengiz Holding ve Kolin İnşaat ortaklığında faaliyet gösteriyor. Boğaziçi bölgesinde perakende tedarik CK Enerji Boğaziçi Elektrik, şebeke işletmeciliği ise kardeş kuruluş BEDAŞ tarafından yürütülüyor. Grup ayrıca Akdeniz ve Çamlıbel bölgelerinde de görevli tedarikçilik yapıyor. Bu yapı, abonelik açılış ve kapanışlarının kentteki fiziksel değişimin neredeyse eşzamanlı kaydı haline gelmesini sağlıyor.

Rapora göre 2026’nın ilk yarısında en dikkat çekici hareket kentsel dönüşümde yaşandı. Kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talepleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 112 artarak 18 bin 110’dan 38 bin 420’ye yükseldi. Avrupa Yakası’nda 2021’den Haziran 2026 sonuna kadar kentsel dönüşüm nedeniyle abonelik sonlandırma talebinde bulunanların sayısı 210 bin 651’e ulaştı.

2026’nın ilk yarısında sonlandırılan 38 bin 420 aboneliğin 32 bin 820’sini mesken, 5 bin 600’ünü diğer abonelik grupları oluşturdu. Mesken ağırlığı, dönüşümün büyük ölçüde konut stoğunda yürüdüğünü gösteriyor. Ticari ve diğer gruplardaki kapanışlar ise zemin kat dükkânları, ofisler ve karma kullanımlı yapıların da aynı anda boşaltıldığını ortaya koyuyor.

Kentsel dönüşüm kaynaklı en fazla abonelik sonlandırma talebi 7 bin 823 ile nisan ayında geldi. Bu yoğunluk, ilkbahar aylarında yıkım ve tahliye takvimlerinin hızlanmasıyla örtüşüyor. Sektör temsilcilerine göre nisan-haziran aralığı, hem inşaat sezonunun açılması hem de okul döneminin sonuna yaklaşılması nedeniyle tahliyelerin yoğunlaştı.

Karşılaştırma için 2025 yılı verisi de çarpıcı. Gayrimenkulün Enerjisi 2025 Raporu’na göre geçen yıl Avrupa Yakası’nda kentsel dönüşüm nedeniyle 52 bin 662 abonelik sonlandırılmış, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 105 artmıştı. 2026’nın yalnızca ilk altı ayında ulaşılan 38 bin 420 talep, yıllık ivmenin durulmadığını, aksine hızlandığını gösteriyor.

İlçe bazında bakıldığında Bahçelievler 5 bin 149 taleple ilk sırada yer aldı. Bahçelievler’i 4 bin 398 taleple Küçükçekmece ve 4 bin 367 taleple Avcılar izledi. Bu üç ilçe, hem eski yapı stoğunun yoğunluğu hem de ulaşım koridorlarına yakınlıklarıyla dönüşümün en hızlı yürüdüğü hatları oluşturuyor.

Kentsel dönüşüm kaynaklı abonelik sonlandırmadaki oransal artışta Esenler ve Güngören öne çıktı. Esenler’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 300’ün üzerinde artış kaydedildi. Esenler uzun süredir planlı ada dönüşümleri ve rezerv yapı alanlarıyla İstanbul’un en aktif dönüşüm ilçelerinden biri olarak anılıyor. İlçede 12 yılı aşkın süredir yürütülen çalışmalarda on binlerce riskli yapının yenilendiği, bazı mahallelerde akıllı şehir odaklı büyük ölçekli projelerin hayata geçirildiği belirtiliyor.

Bahçelievler ise son iki yılda Türkiye genelinde dönüştürülen bağımsız bölüm sıralamasında sık sık zirveye yerleşti. Belediye ve bakanlık verilerine yansıyan yıkım ve ruhsat rakamları, Şirinevler, Kocasinan, Siyavuşpaşa, Soğanlı ve Cumhuriyet mahallelerindeki hareketliliği doğruluyor. Küçükçekmece’de riskli yapı tespitlerinin büyük bölümünün yıkıma dönüştüğü, Avcılar’da ise hem zemin koşulları hem de 1999 sonrası güçlendirme tartışmalarının dönüşüm talebini canlı tuttuğu görülüyor.

Bu tablo, yalnızca elektrik aboneliği istatistiği değil. Evden eve nakliyat sektörü temsilcileri, 2026’da kentsel dönüşüm kaynaklı taşıma talebinde geçen yıla göre yüzde 60 ile 70 arasında artış yaşandığını bildiriyor. Bağcılar, Zeytinburnu, Avcılar ve benzeri ilçelerde hem taşıma hem geçici depolama ihtiyacı yükseliyor.



Dönüşümü hızlandıran bir diğer etken kamu destekleri. Yarısı Bizden kampanyası kapsamında konut başına hibe ve kredi paketi sunulurken, Dünya Bankası işbirliğiyle yürütülen İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi hak sahiplerine uzun vadeli finansman imkânı getiriyor. İstanbul’da bu kredi programına kısa sürede yüz binlerce bağımsız bölüm için ön başvuru yapıldı. En çok başvurunun geldiği ilçeler arasında Bahçelievler, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Avcılar ve Güngören’in bulunması, elektrik aboneliği kapanış haritasıyla büyük ölçüde örtüşüyor.

Rapora göre Türkiye genelinde kilometrekare başına ortalama 55 konut abonesi düşerken, İstanbul Avrupa Yakası’nda bu sayı 1.133’e ulaştı. Yani Avrupa Yakası, ülke ortalamasının yaklaşık 20 katı bir konut yoğunluğu taşıyor.

İlçeler bazında kilometrekare başına en fazla konut abonesi 15 bin 115 ile Gaziosmanpaşa’da yer aldı. Onu 14 bin 843 ile Şişli, 12 bin 750 ile Kâğıthane izledi. Çatalca kilometrekare başına 34 konut abonesiyle en düşük yoğunluğa sahip ilçe oldu ve Türkiye ortalamasının da altında kaldı.

Bu fark, aynı metropol içinde iki ayrı kent dokusunun yan yana durduğunu gösteriyor. Gaziosmanpaşa, Şişli ve Kâğıthane’de dar parseller, yüksek katlı yapılaşma ve sınırlı yeşil alan elektrik abone yoğunluğunu yukarı çekiyor. Çatalca, Silivri ve benzeri çeper ilçelerde ise tarımsal alanlar ve düşük katlı yerleşim, abone haritasını seyreltiyor. Yoğun ilçelerde dönüşüm yalnızca bina yenilemek değil, şebeke kapasitesi, trafo yerleşimi ve sokak ölçeğinde yük yönetimi anlamına da geliyor.

İstanbul Avrupa Yakası’ndaki toplam taşınma hareketinde yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre gerileme yaşandı. 2026’nın ilk 6 ayında 239 bin 963 taşınma hareketi gerçekleşirken, bunların yüzde 71’i ikinci el, yüzde 29’u yeni gayrimenkullerde gözlendi. İlk yarıda toplam taşınma hareketleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 azaldı. Günlük yeni gayrimenkule geçiş sayısı da 400’den 380’e geriledi.

Karşılaştırma için 2025’in ilk yarısında aynı bölgede taşınma sayısı 247 bin 942 olarak açıklanmıştı. 2025’in tamamında ise taşınma hareketi 544 bin 786’ya ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 18 artmıştı. 2026’nın ilk altı ayındaki sınırlı düşüş, konut piyasasında fiyat, kredi ve kira koşullarının hane değişimini bir ölçüde yavaşlattığını düşündürüyor. Buna karşın günlük yüzlerce yeni konut geçişi, arzın tamamen durmadığını gösteriyor.

2021’den bu yana İstanbul Avrupa Yakası’nda toplam 2 milyon 776 bin 979 geçiş hareketi yaşandı. Bunların 844 bin 902’si yeni, 1 milyon 922 bini ikinci el gayrimenkullere yönelik oldu. Daha uzun seriye bakıldığında 2020-2025 döneminde 3 milyon 56 bin 472 abonenin yer değiştirdiği, 6 yılda 903 bin yeni konutun kapısının ilk kez açıldığı önceki yıllık raporda yer almıştı. Avrupa Yakası’nda konut piyasası, kısa vadeli dalgalanmalara rağmen yüksek çevrimli bir yapı sergilemeyi sürdürüyor.



İlçeler bazında taşınma hareketinde Esenyurt 32 bin 550 ile ilk sırada yer aldı. Onu Küçükçekmece, Bağcılar ve Kâğıthane izledi. En az taşınma 1.652 ile Çatalca’da görüldü. Esenyurt’un zirvedeki yeri sürpriz değil. Türkiye’nin en kalabalık ilçelerinden biri olan Esenyurt, son yirmi yılda hızla büyüyen konut stoğu, kiralık pazarının derinliği ve göç hareketleriyle sürekli bir yer değişimine sahne oluyor.

Taşınmaların yüzde 71’inin ikinci elde toplanması, yeni proje teslimlerindeki tempo yavaşlamasıyla birlikte okunmalı. Kentsel dönüşüm yıkımları haneleri geçici olarak başka adreslere iterken, bu hanelerin bir kısmı aynı ilçede ikinci el stoğa, bir kısmı komşu ilçelere kayıyor. Elektrik aboneliği verisi, tapu devri veya kira kontratından daha hızlı güncellendiği için bu kaymanın nabzını erken tutuyor.

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in yabancı abone sayısındaki gerileme yılın ilk yarısında da devam etti. 2025 yılının ilk yarısında 171 bin 679 olan yabancı abone sayısı, 2026’nın aynı döneminde 147 bin 936’ya düşerek yüzde 13,8 azaldı.

Şirketin 166 farklı ülkeden abonesi bulunurken, yabancı aboneler arasında en yüksek payı Suriyeli aboneler aldı. İlçe bazında yabancı abone sayısındaki en fazla sayısal azalış Esenyurt’ta gerçekleşti. Esenyurt’ta Haziran 2025’te 34 bin 902 olan yabancı abone sayısı Haziran 2026 itibarıyla 29 bin 925’e geriledi.

Yabancı abone eğilimi son dönemde tek yönlü bir düşüş çiziyor. 2024’te Avrupa Yakası’nda yabancı abone sayısı 192 binin üzerine çıkmıştı. 2025 ve 2026’da ise hem sayı hem pay geriledi. Bu değişim, konut talebinin yerli hanehalkına daha fazla yaslandığını, bazı ilçelerde kira ve satış pazarının kompozisyonunun yeniden şekillendiğini gösteriyor. Esenyurt’taki sayısal kayıp, ilçenin hem en yüksek taşınma hacmine hem de en görünür demografik oynaklığa sahip olduğunu bir kez daha teyit ediyor.

Raporun önceki dönemlerinde abonelerin memleket dağılımı da yayımlanmıştı. İstanbul nüfusuna kayıtlılar hariç tutulduğunda Sivas, Kastamonu ve Malatya kökenli aboneler uzun süre listenin başında yer almıştı. Kâğıthane, Sultangazi, Bağcılar, Gaziosmanpaşa ve Esenler bu iç göç izinin en net görüldüğü ilçeler oldu. 2026 ilk yarı seti yabancı aboneye odaklansa da Avrupa Yakası’nın elektrik abone haritası hâlâ Anadolu’dan gelen uzun dönemli yerleşme dalgalarının izini taşıyor.

Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’nun gücü, tek bir göstergeye sıkışmamasından geliyor. Abonelik sonlandırma, yeni sözleşme, adres değişikliği ve abone profili aynı anda okunduğunda yıkılan bina, boşalan daire, yeni teslim edilen konut ve ilçeler arası kayma aynı karede görünüyor.



2026’nın ilk yarısı bu karede üç ana çizgi bırakıyor. Birincisi, kentsel dönüşüm artık marjinal bir hareket değil; altı ayda 38 bini aşan kapanış ve 2021’den beri 210 bini aşan birikimli rakam, Avrupa Yakası’nın yapı stoğunun hızla yenilendiğini gösteriyor. İkincisi, genel taşınma temposu hafif yavaşlasa da ikinci el pazar hâlâ asıl sığınak. Üçüncüsü, yabancı abone sayısındaki gerileme ve Esenyurt’taki düşüş, demografik kompozisyonun da sabit olmadığını ortaya koyuyor.



Yoğunluk verisi ise dönüşümün neden bu kadar zor ve bir o kadar zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Kilometrekareye 15 bini aşkın konut abonesinin düştüğü ilçelerde riskli yapıların yenilenmesi, yalnızca deprem güvenliği değil, altyapının da yeniden boyutlandırılması demek. Çatalca’daki seyrek doku ile Gaziosmanpaşa’daki sıkışık doku aynı tarifeye, aynı şirkete ve aynı kent yönetimine bağlı olsa da tamamen farklı planlama cevapları gerektiriyor.

Raporun mesajı sade: İstanbul Avrupa Yakası durmuyor. Haneler yer değiştiriyor, binalar yıkılıp yeniden yükseliyor, abonelikler kapanıp başka adreste açılıyor. Elektrik sayacının sessiz kaydı, mega kentin en gürültülü dönüşümünü satır satır yazmayı sürdürüyor.