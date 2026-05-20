İstanbul'un ana arterlerinden Bahçelievler yan yolda, toplu taşıma sistemindeki teknik bir aksaklık nedeniyle büyük bir ulaşım krizi patlak verdi. Edirne istikametinde seyir halinde olan bir İETT Özel Halk Otobüsü, henüz netlik kazanmayan bir arıza sebebiyle aniden durarak hareket kabiliyetini kaybetti. Yolun en kritik noktasında mahsur kalan otobüs, arkasından gelen diğer araçların önünü kapatınca yan yolda ardı ardına dizilen onlarca otobüsten devasa bir konvoy oluştu. Bu durum, zaten yoğun olan öğle saatlerindeki trafiği içinden çıkılmaz bir hale getirerek kilometrelerce uzayan araç kuyruklarını beraberinde getirdi.

Seferlerin tamamen durması ve bekledikleri otobüslerin bir türlü durağa ulaşamaması üzerine peronlarda biriken kalabalık büyük bir mağduriyet yaşadı. Durakta otobüs bekleyen bir yolcu ise, "Yarım saat önce durağa geldim, bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğiz belli değil. Ön tarafta bir otobüs arızalanmış o yüzden bekliyoruz. O otobüs gittikten sonra bunlar hareket edecek herhalde" şeklinde konuştu.