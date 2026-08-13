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Kaynak: ANKA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik hazırlanan türkü ve video klip yayımlandı. Eserde birlik, kardeşlik, huzur ve güven mesajlarını öne çıkarıldı.

Bahçeli'nin talimatıyla "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin özel türkü hazırlandı. Hazırlanan türkü, video klibiyle paylaşıldı.

MHP tarafından sosyal medya platformlarında "Terörsüz Türkiye dünyaya sestir" başlığıyla paylaşılan türküde, Türkiye'nin birlik ve beraberliği, kardeşlik, huzur ve güven temalarına yer verildi.