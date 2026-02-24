MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında Öcalan'a statü isterken, silahlarını bırakmış olan teröristlerin topluma entegre edilmesi konusunda "düzenleme" çağrısı yaptı.

Silah bırakma sürecini takiben hukuki düzenlemelerin derhal yapılmasını isteyen Bahçeli, "Bölücü terör örgütünün münfesih olmasının yanında silah bırakılmasının güvenlik ve istihbarat kurumlarımızca takibi, teyidi ve ölçülebilir kriterleri netleşir netleşmez; hukuki düzenlemelerin süratle ve şeffaflıkla hayata geçmesi mümkün hale gelecektir." dedi.

AF İSTEDİ AF DEĞİL DEDİ, STATÜ İSTEDİ CEZASIZLIK DEĞİL DEDİ

Sürecin toplumda karşılık bulmaması sebebiyle her fırsatta "kimseyi incitmeyelim" minvalinde konuşmalar yapan Behçeli, teröristbaşı Öcalan'a statü istedi. Tüm bunları açık açık isteyen Bahçeli, "Bunlar af veya cezasızlık olarak algılanmasın" dedi.

Adalet duygusunu zedelemeden, şehitlerimizin hatıralarını lekelemeden, gazilerimizin mücadelelerine gölge düşürmeden; silahsız döneme geçenlerin topluma kazandırılması aşama aşama gerçekleşecektir.

Bahçeli'nin PKK'lıların topluma karışması için "derhal harekete geçilmeli" dediği bu çağrı, bazı çevrelerce yargıya talimat olarak algılandı.