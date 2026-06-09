Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TBMM grup toplantısındaki konuşması öncesinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isteği ile milli takıma hazırlanan marş dinletildi. Bahçeli konuşmasında Orta Doğu'daki barış arayışına yönelik, "Bir yanda barış masası kuruluyor gibi yapılmakta diğer yanda savaşın hesapları canlı tutulmaktadır. Eğer bir ülke olmazsa başka yolla yaparız diye müzakere masasına gölge düşürüyorsa orada diplomasi değil şantaj vardır." dedi.

CHP'de süren mutlak butlan krizine de değinen Bahçeli, "Özgür Özel'e düşen, ateşe körükle gitmek değil, aklıselimle hareket etmektir. Zira keskin sirke ancak küpüne zarar verir. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki çetrefilli itilafı meydanların hararetine terk etmemelidir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken hukuki süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır." şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

Muhterem arkadaşlarım, değerli vekiller bugün grup toplantımızı şereflendiren iki ilimiz bulunmaktadır. Biri Çanakkale kahramanları diğeri Köroğlu'nun ayvazları. Türk milli takımının ABD'de dünya kupasına katılması münasebeti ile birçok çevreler bazı marşların yarışmasını açmıştı. Geçmişte söylenen bazı şeylerin tekrarı ile takımımızı yolcu etmeyi düşünüyorlardı. Böyle bir dönemde ülkücü hassasiyetini gözeterek ülkücü sanatçılarımızdan rica ettim ve marş hazırlayın dedim ve Türkiye duysun istedim. O sanatçıları tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. İbrahim Hacıosmanoğlu liderliğinde milli takımımız ABD'ye gidiyor. Son mısradaki gibi ABD bekle biz geliyoruz diyorum.

"GÖRÜNEN MANZARA AÇIK NE NETTİR"

Konuşmasının ilk bölümünde bölgesel gelişmelere değinerek başlayan Bahçeli, "Dünyanın neresinde bir milletin barışı hedef alınsa, nerede bir mazlumun ahı yükselse orada yalnızca o ülkenin değil bütün insanlığın imtihanı başlamış demektir. Yakın coğrafyamızda yaşananlar da gerilimlerin seyrini değil aynı zamanda uluslararası hukukun vahim tablosunu göstermekte" dedi.

Bahçeli, şöyle devam etti: "Tarihi tecrübemiz ve uluslararası gündeme Ankara’dan açılan penceremizden baktığımızda görünen manzara açık ve nettir; bölgenin kalbine düşen her kıvılcım ihmale uğradıkça yeni göçlere, güvenlik tehditlerine ve emperyal hesaplara kapı aralamaktadır."

Bölgedeki krizlerin bir anda ortaya çıkmadığını söyleyen Bahçeli, "Her yangının altında bir kül, her çatışmanın gerisinde duman tüten bir kin, her dayatmanın arkasında yarım kalmış bir emperyal hesap vardır" şeklinde konuştu.

"Küresel sistemin çivisi çıkmış, adalet terazisi şaşmış, kantarın topuzu kaçmıştır" diyen Bahçeli, meselenin yalnızca Tahran’ın, Tel Aviv 'in, Washington'un meselesi olmadığını, bu meselenin Hürmüz Boğazı'ndan Doğu Akdeniz’e, Lübnan'dan Suriye'ye, Irak’ın kuzeyinden Kızıldeniz'e uzanan geniş bir güvenlik denklemi olduğunu kaydetti.

"İÇ CEPHEYİ SAĞLAM TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Devamla kamuoyunda "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan PKK'nin feshi sürecinin önemine işaret eden Bahçeli, "Bu süreç Türkiye üzerindeki planları bozma sürecidir. Sınırlarımızın ötesinde kurulan her tezgah Ankara'dan görülmektedir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin hayati olduğunu kaydeden Bahçeli, "Surda delik açtırmayacağız, iç cepheyi sağlam tutmak zorundayız" dedi.

CHP lideri Özgür Özel'e seslenen Bahçeli, 'sağduyu' çağrısı yaptı.

Bahçeli, şunları söyledi:

"CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, peş peşe patlayan vakalar hepimizin malumu. Rant iddialarıyla, yönetim zaafiyetleriyle anılıyor hale gelmesi başlı başına ibretlik bir tablodur. Yerelde başlayan çözülme CHP'nin çatısına çökmüştür. Belediyelerdeki savrukluk genel merkeze sirayet etmiştir. CHP koltuk kavgasının, yönetim krizinin gölgesi ile milletin karşısına çıkmaktadır. CHP'deki süreç idari iflasın vesikasıdır. Bizim meselemiz CHP'nin dağınıklığından siyasi kazanç üretmek değildir. Meselemiz siyaset kurumunun ağırlığını korumaktır. İki ayrı yön, iki ayrı meşruiyet iddiası muhalefetin gidişatı bakımından kaygı vericidir. Sayın Özgür Özel'e düşen aklı selimle hareket etmektir. Serinkanlılıkla yürütülmesi gereken süreci kalabalıkların gürültüsüne bırakmamalıdır. Sayın Özgür Özel'e tavsiyemiz şudur, CHP bünyesindeki çatlağı memleket sathına yaymaktan vazgeçilmelidir. Genel merkezdeki çift başlılık burhan ayan beyan ortadadır. Kaynayan kazanı kapakla kapatmaya çalışmak akıl kârı değildir."