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CHP'de mutlak butlan kararından sonra başlayan ayrışma, Özgür Özel ve beraberindeki 90 milletvekilinin Yeni Parti'yi kurmasıyla yeni bir aşamaya geçti. Bu ayrılıktan sonra CHP'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 135'ten 44'e geriledi ve parti Meclis'te beşinci sıraya düştü.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E TEBRİK TELEFONU: 'HAYIRLISI OLSUN'

Özel'e ilk tebrik telefonu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli'nin, yeni parti kararının açıklanmasından bir gün önce kendisini telefonla aradığını belirten Özel, görüşmede iyi dileklerini ilettiğini söyledi.

'KEŞKE AYRILIK OLMASAYDI'

Bahçeli'nin, "Keşke ayrılık olmasaydı" diyerek CHP'nin bütünlüğünü korumasını temenni ettiğini aktaran Özel, "CHP'nin bütün halinde olmasını istemiştik. Şartlar buraya geldi, hayırlısı olsun dedi. Daha sonra da bu yönde bir değerlendirme yaptı. İyi niyetli ve hakkaniyetli bir değerlendirmedir" ifadelerini kullandı.