Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadelere sert tepki gösterdi.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada Netanyahu’nun sözlerini “seviyesiz, küstah ve mesnetsiz” olarak değerlendirerek, bu ifadelerin yalnızca siyasi bir çıkış değil, aynı zamanda “ahlaki bir çöküşün göstergesi” olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu tür söylemlerle sarsılmayacağını vurgulayan Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerin doğrudan devletin egemenlik haklarına, milletin itibarına ve milli iradeye yöneldiğini ifade etti.

"YOK HÜKMÜNDEDİR"

Bahçeli, İsrail yönetiminin bölgedeki politikalarını da eleştirerek, özellikle Gazze başta olmak üzere sivillere yönelik saldırıların kabul edilemez olduğunu kaydetti. İsrail’in uluslararası hukuku ihlal eden adımlar attığını savunan Bahçeli, bu yaklaşımın bölgesel istikrarsızlığı derinleştirdiğini dile getirdi.

Netanyahu’nun açıklamalarının “siyasi değil, panik hali”nin yansıması olduğunu ifade eden Bahçeli, Türkiye’nin artan diplomatik gücünden rahatsızlık duyulduğunu ileri sürdü.

Açıklamasının sonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek mesajı veren Bahçeli, Türkiye’nin her türlü tehdit, tahrik ve iftira karşısında kararlı duruşunu sürdüreceğini belirterek, “Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza dönük sözleri yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.