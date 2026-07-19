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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 20 Temmuz 1974'ün Türk milletinin kararlılığını tüm dünyaya gösteren tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın Kıbrıs Türkü'nü hedef alan saldırıları sona erdirdiğini ifade ederek, Türk askerinin Rum-Yunan ilhak hedeflerini boşa çıkardığını ve Ada'ya barış ile istikrar getirdiğini söyledi.

Kıbrıs'ın Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çeken Bahçeli, "Kıbrıs; Anadolu'nun güneydeki emniyet hattı, Doğu Akdeniz'deki milli hak ve menfaatlerimizin kilit noktası, şehit kanlarıyla vatan kılınan bir Türk yurdudur." ifadelerini kullandı.

"ADA'DA İKİ EŞİT MİLLET VE İKİ EGEMEN DEVLET VARDIR"

Bahçeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğinin Türkiye'nin güvenliği ve Doğu Akdeniz'deki milli çıkarlarıyla ayrılmaz bir bütün olduğunu belirterek, Ada'da iki eşit millet ve iki egemen devlet bulunduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının Ada'nın asli sahibi olduğunu ifade eden Bahçeli, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın verdiği mücadelenin Kıbrıs Türkü'nün bağımsızlık iradesini güçlendirdiğini kaydetti.

AVRUPA PARLAMENTOSU RAPORUNA SERT TEPKİ

Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun 2025 Yılı Türkiye Raporu'nda Kıbrıs'a ilişkin değerlendirmelerini de eleştirdi.

Raporun tarihi gerçeklerden uzak olduğunu savunan Bahçeli, Avrupa Parlamentosu'nun federasyon modelini tek çözüm olarak dayatmasını kabul etmediklerini belirtti.

"Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir." diyen Bahçeli, bu iradenin Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olduğunu ifade etti.

"FEDERASYON MODELİ TÜKENMİŞTİR"

Bahçeli, Kıbrıs Türkü'nün egemen eşitliğini yok sayan hiçbir yaklaşımın kalıcı çözüme hizmet etmeyeceğini belirterek, yıllardır gündeme getirilen federasyon modelinin artık geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Kalıcı barışın yolunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınmasından geçtiğini ifade eden Bahçeli, iki devletli çözüm modelinin kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

"KIBRIS TÜRK'TÜR VE İLELEBET TÜRK KALACAKTIR"

Mesajının sonunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlayan Bahçeli, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı, aziz şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Bahçeli ayrıca, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ı rahmetle anarken, harekatı gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne şükranlarını sundu.

Mesajını ise, "Kıbrıs Türk'tür, Türk'ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır." sözleriyle tamamladı.

Devlet Bahçeli'nin açıklamasının tamamı şöyle;

"Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünde; Akdeniz’in bağrına Türk milletinin irade mührünü vuran aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle; kahraman gazilerimizi şükran ve hürmetle anıyorum.

20 Temmuz 1974; Türk milletinin barış arzusunu boyun eğiş zannedenlere karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kudretini, Kurtuluş Harbi’nden sonra bir kez daha yedi cihana gösterdiği tarihi bir safhadır.

20 Temmuz 1974; Kıbrıs Türkü’nü yurdundan söküp atmayı, Ada’yı köhne Enosis masallarıyla Yunanistan’a bağlamayı ve Doğu Akdeniz’deki Türk varlığını tasfiye etmeyi amaçlayan kanlı hesabın paramparça edildiği milli bir hüküm günüdür.

O gün Türk askeri, Rum-Yunan zihniyetinin asırlık ilhak saplantısını tarihin karanlık sayfalarına hapsetmiş; miadı dolmuş Enosis hülyasını ve yayılmacı emellerini Akdeniz’in sularına gömmüştür.

Aziz Türk milleti, Kıbrıs Türkü kardeşlerinin kanını yerde koymayacağını, sancağını sahipsiz bırakmayacağını, istikbalini Rum-Yunan zulüm cephesinin insafına terk etmeyeceğini; karşısındaki ittifakın genişliği, tehdidin büyüklüğü ve diplomatik baskıların ağırlığı ne olursa olsun tarihi ve milli sorumluluklarından geri adım atmayacağını bütün dünyaya göstermiştir.

Kıbrıs; Anadolu’nun güneydeki emniyet hattı, Doğu Akdeniz’deki milli hak ve menfaatlerimizin kilit noktası, şehit kanlarıyla vatan kılınan bir Türk yurdu, mazinin emaneti ve milli varlığımızın devamlılığıdır.

Ankara ile Lefkoşa’nın kaderi birbirinden ayrılamayacağı gibi, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asayişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin egemenliğiyle Türk milletinin Akdeniz’deki itibarı da birbirinden kopartılamaz.

Kıbrıs Türkü, Ada’nın asli sahibidir. Lala Mustafa Paşa’nın serdarlığında yürütülen Osmanlı Devleti Kıbrıs Seferi’nin, on bir aylık muhasaranın ardından 1 Ağustos 1571’de Mağusa’nın fethiyle tamamlandığı ve Türk varlığının Ada’da kök saldığı günden bugüne Kıbrıs Türkü; kendi kaderini tayin etme iradesine sahip egemen bir halk, büyük Türk milletinin koparılamaz ve vazgeçilemez bir parçasıdır.

Bu tarihî hakikat; asırlar boyunca süren kuşatmaların, kanlı saldırıların, yokluk ve yoksunlukların içinden geçerek, vatanını ve bayrağını canından aziz bilen; şehadet mertebesine ve Resûl-i Ekrem’in komşuluğuna erişme niyazıyla cepheye koşan bahadırların yazdığı destanlarla tahkim edilmiş ve bugüne kadar taşınmıştır.

Helenist yayılmacılığın Kıbrıs Türkünün canına, malına, namusuna ve milli kimliğine kastettiği yıllarda; köyler kuşatılmış, ocaklar söndürülmek istenmiş, kadın ve çocuk demeden siviller hedef alınmış, Ada’da Türk milleti soykırıma uğratılmıştır.

Böylesi bir vahametin içinden doğan Türk Mukavemet Teşkilatı; dağınık milli iradeden müşterek bir ülkü doğuran, ülküyü askeri disiplin ile birleştiren, Ada’da Türk milletinin çaresizlik dehlizlerinde kaybolmasını önleyen, bağımsızlık ve hürriyet sevdasını mücadeleyle yüreklerde diri tutan milli bir mukavemet karargâhı olmuştur.

Rum-Yunan hattının emperyalist arzularına karşı dirayetini, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Temmuz 1974’te Ada’ya müdahalesine kadar kesintisiz sürdüren Türk Mukavemet Teşkilatı; Kıbrıs’ta yazdığı destanla, isimleri çoğu zaman bilinmese de cesaretleri milli hafızamıza silinmemek üzere kazınan kahraman mücahitlerimizin şahsında ölümsüzleşmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerince icra edilen Kıbrıs Barış Harekâtı; Kıbrıs Türkünü imhaya, Ada’yı ilhaka, Türk varlığını inkâra ve Rum-Yunan tahakkümünü ihyaya yönelen istilacı zihniyete karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Lefkoşa’nın kalbine indirdiği çelikten bir yumruktur.

Türkiye’nin uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülükleri uyarınca gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı’nın yalnız Kıbrıs Türküne değil, Ada’nın tamamına barış ve istikrar getirdiği gerçeği; Rum-Yunan zihniyetiyle onların hamileri açısından hazmı ne kadar güç olursa olsun, yarım asrı aşan sükunetin su götürmez gerçeğidir.

Bugün Türk askerinin Ada’daki varlığını tartışmaya açanlar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü sulandırmaya çalışanlar ve 20 Temmuz 1974’te yazılan destanı, sözde işgal söylemiyle karalamaya kalkışanlar; Harekâttan önce akan Türk kanını, yakılan köyleri, dağıtılan aileleri, Rum-Yunan ikilisinin yol açtığızulmü bilinçli olarak hasıraltı etmektedir.

Türk askerinin Ada’daki mevcudiyeti; yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türkü’nün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz’deki barış ikliminin yegâne sigortasıdır.

Kıbrıs; şehit emanetidir, mücahit mirasıdır, Türk milletinin namus meselesidir, Akdeniz’deki milli varlığımızın kalesidir.

Ada’da iki eşit millet ve egemen iki devlet vardır.

Ancak Avrupa Parlamentosu’nun 17 Haziran 2026 tarihinde kabul ettiği 2025 Yılı Türkiye Raporu, Avrupa’nın Kıbrıs meselesinde ne derece taraflı, tarihi gerçeklerden kopuk ve Rum-Yunan tezlerinin tesiri altında ikiyüzlülük yarışında ne kadar ileri gidebileceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Kıbrıs Türk halkını egemen bir halk olarak değil, yalnızca Ada’nın “meşru bir topluluğu” olarak tanımlayan bu Rapor; Türkiye’ye Kıbrıs Türklerine “siyasi alan açması” çağrısında bulunmakta ve tüketilmiş federasyon modelini tek çözüm seçeneği olarak dayatmaktadır.

Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade, Brüksel’de değildir!

Bu irade; Türk Mukavemet Teşkilatı mücahidinin yıllarca terk etmediği mevziisinde, şehitlerimizin kanıyla sulanan Ada toprağında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kıbrıs’ta ortaya koyduğu kararlı müdahalede ve Kıbrıs Türklerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kuran kudretindedir.

Kıbrıs Türküne azınlık gömleği biçen, Türkiye’nin Ada’daki meşru varlığını hedef alan ve KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatıyla İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde geliştirdiği münasebetlerden rahatsızlık duyan Avrupa Parlamentosu’nun değerlendirmeleri bizim açımızdan siyaseten sakat ve yoklukla maluldür.

Yıllardır farklı isim ve ambalajlarla tedavüle sokulan, fakat özünde Kıbrıs Türkü’nü Rum idaresine tabi bir unsur haline getirmeyi amaçlayan federasyon düşleri bayatlamıştır.

Kıbrıs Türklüğünün müktesep haklarını, egemen ve eşit statüsünü yok sayan hiçbir yaklaşımın adil ve kalıcı bir çözüme hizmet etmesi mümkün değildir.

Kıbrıs Türkünün Rum idaresi altında azınlık statüsüne boyun eğmesi düşünülemeyeceği gibi, egemen eşitliğinin teyit ve tescil edilmesi de ertelenemez bir hak ve tarihi sorumluluktur.

Kıbrıs’ta iki ayrı devlet varlığının kayıtsız, şartsız, tartışmaya kapatılarak kabul edilmesi; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası statüsünün diğer devletler nazarında tescil edilmesi kalıcı barışın yegâne anahtarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Barış Harekatı’nın 52. yıl dönümünü ve 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nı kutluyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi şükranla ve dualarla yad ediyorum.

Tarihi Harekât kararını cesaret ve kararlılıkla alan dönemin Başbakanı Bülent Ecevit ile Başbakan Yardımcısı Necmettin Erbakan’ı rahmet ve minnetle anıyor; bu kararı eşsiz bir kahramanlık ve vatan sevgisiyle sahada zafere taşıyan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimize şükranlarımı sunuyorum.

Kıbrıs Türk’tür, Türk’ün öz yurdudur ve ilelebet Türk kalacaktır!"