Venezuela'nın başkenti Caracas'ta bugün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulundu. Bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de oldu.

BAHÇELİ'DEN 15 TEMMUZ BENZETMESİ!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Venezuela’daki gelişmelere ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırıyı, FETÖ terör örgütünün Türkiye'de 15 Temmuz 2016 tarihinde kalkıştığı darbe girişimine benzetti.

Bahçeli, “ABD’nin yaptığı hukuksuzluktur. 15 Temmuz ile birebir aynıdır” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN HALA SES YOK

ABD'nin Venezuela'ya yaptığı saldırı ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun ABD tarafından rehin alınmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tepki göstermemesi dikkat çekti.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Venezuela Başkanı Maduro'nun fotoğrafını paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro hakkında geçmişte söylediklerini hatırlattı. Özel, "Bu fotoğrafa iyi bak Sayın Erdoğan!" dedi.

Özel yaptığı paylaşımda şunları söyledi,