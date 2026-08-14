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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir tebrik çiçeği gönderdi. Karanfillerden hazırlanan ve Türk Bayrağı vurgusu taşıyan özel aranjman, kutlamaların düzenleneceği Başkent Millet Bahçesi'nde yerini aldı.

25. YIL İÇİN ÖZEL TASARIM HAZIRLANDI

Bahçeli'nin gönderdiği aranjman, AK Parti'nin çeyrek asırlık kuruluş yıl dönümüne özel olarak hazırlandı. Kırmızı ve beyaz karanfillerle oluşturulan tasarımda Türk Bayrağı motifi öne çıkarken, "25. yıl" detayı da dikkat çekti.

BAŞKENT MİLLET BAHÇESİ'NDE SERGİLENDİ

Özel çiçek aranjmanı, AK Parti'nin 25. yıl kutlamalarının gerçekleştirileceği Başkent Millet Bahçesi'nde sergilenmeye başladı. Bahçeli'nin Erdoğan'a gönderdiği tebrik çiçeği, kutlamaların öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.