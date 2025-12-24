Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son açıklamada uçağın kara kutusunun bulunduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"8 kişi taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle dönüş bildirdi. Ekipler derhal bölgeye sevk edilmişti. Olay mahaline saat 22 sıralarında oluşan jandarma ekiplerince uçağın parçalarına ulaşıldı. Adli ve kriminal süreç devam etmektedir. Enkaz alanı 3 kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03.20'da karakutu bulundu."

DEVLET BAHÇELİ: DÜŞÜNDÜRÜCÜ VE ÜZÜCÜ

MHP Genel Başkanı Devlet Başkanı düşen uçak hakkında konuştu. Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uçak kazasının üzücü ve düşündürücü olduğunu belirtti.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle:

“Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür. Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir.

Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.

Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum.”