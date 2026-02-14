MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü sebebiyle dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç hakkında konuşan Bahçeli, "Terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil ettiğini söyledi.

"KRİTİK EŞİK" MESAJI

'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan çözüm süreci ile ilgili Bahçeli, "Barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Zira barış ve huzur ortamında herkes kazanacaktır. Suriye’de yaşanan son gelişmeler, Türkiye’nin milli huzur ve güvenliği, “terörsüz Türkiye” hedefi ve bölgesel istikrarın tesisi açısından kritik bir eşik teşkil etmektedir" sözlerini sarf etti.

"Terörsüz Türkiye, Terörsüz, İstikrarlı Bölge hedefleri Türk milletinin kaderine aracısız sahip çıkma hamlesidir" diyen Bahçeli, "Kim veya kimler bu hedefleri engellemek istiyorsa maksatlıdır. Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge hedeflerini sekteye uğratmayı amaçlayanlar Türkiye ve Türk milletinin hasımları yahut onların işbirlikçileridir" ifadelerini kullandı.