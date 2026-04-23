Devlet Bahçeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 106’ncı kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen 23 Nisan resepsiyonuna katıldı. Bahçeli, burada gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle ilgili yaptığı açıklamada, ülkenin temel meselelerinde sorumluluk almaktan kaçınmadıklarını belirterek, siyasi partiler arasında diyaloğun önemine dikkat çekti. Meclis çatısı altında yürütülecek temasların Türkiye’nin yararına olacağını ifade etti.

MECLİS’E İNİSİYATİF ÇAĞRISI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş koordinasyonunda bir çalışma yürütüldüğünü belirten Bahçeli, siyasi partilerden görüş ve rapor alınmasının süreci hızlandırabileceğini söyledi. Meclis Başkanlığı’nın daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili daha önce yaptığı çağrının hatırlatılması üzerine Bahçeli, “Siz bizi tanımıyorsunuz. Bizim bir özelliğimiz var; sözümüz sözdür” ifadelerini kullandı.