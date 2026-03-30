MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TV100’e özel açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyaç duyduğunu söyleyerek, CHP’ye eleştirilerde bulundu.

‘TÜRK SİYASETİ ARINMA SÜRECİNE İHTİYAÇ DUYUYOR’

“Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır” diyen Bahçeli, “Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır. Siyaset bu işin sorumlu sahasıdır. Türk siyaseti de benzer bir arınma sürecine ihtiyaç duyuyor. Bu, tüm partiler için geçerli” sözlerini sarf etti.

Siyasette arınmaya ve durulmaya tüm partilerin ihtiyacı olduğunun altını çizen Bahçeli, “Siyaset daha şeffaf, daha tutarlı ve daha sorumlu bir zemine taşınmalı. MHP bu konuda her zaman üstüne düşeni yapmıştır; en ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar. Bu konuda şu an için ana muhalefetin buna ihtiyacı fazlasıyla vardır. CHP kendi arınmasını yapmalı toplumun hassasiyetlerine göre arınmalı ve durulmalıdır” dedi.

‘CHP 4S'YE SIKIŞTI’

CHP'ye yönelik eleştiriler yapan Bahçeli, "Zaman zaman Özgür Bey'e de söyledik. CHP'nin 4 S'den kurtulması gerekiyor. Parti 4 S’ye sıkıştı. Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya... CHP’nin buradan sıyrılıp yüzünü Anıtkabir'e ve millete dönmesi gerekiyor" dedi.

‘FETÖ YİNE HAREKETLENDİ’

Bahçeli, son dönemde FETÖ'cülerin peş peşe provokasyonlar gerçekleştirdiğine vurgu yaptı. Terörle mücadelenin çok boyutlu olduğunu belirten Bahçeli, “FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir. Son dönemde yine hareketlenmeye başladılar. En iyi bildikleri şeyi yapıp ülkeye kurumlara ve kişilere operasyonlar yapıyorlar. İçeride de dışarıda da bunların uzantıları var. Bunlarla mücadele aralıksız devam etmelidir. FETÖ tamamen temizlenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir” dedi.

‘İRAN’A SALDIRILAR GEREKÇESİZ’

Orta Doğu'daki savaş hakkında da değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, İran'a saldırıları 'Gerekçesiz' şeklinde yorumladı. Bahçeli, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları gerekçesizdir. Bölgemizde yaşanan her gerilim, yeni kırılmaların ve yeni cepheleşmelerin önünü açmaktadır. Bu denklemde Suriye ve Lübnan birlikte hareket edebilir. Bu, Ortadoğu’da yeni bir jeopolitik hat oluşturabilir. Türkiye bu süreçte geniş perspektifli bir güvenlik ve dış politika yaklaşımıyla hareket etmelidir” sözlerini sarf etti.

‘PKK MESELESİNE TARİHSEL PERSPEKTİFTEN BAKMAK MECBURİYETİNDEYİZ’

Terörsüz Türkiye sürecinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını belirten Bahçeli, “Türkiye’nin geleceğini şekillendirecek çok boyutlu bir kırılma anıdır. PKK meselesine dar bir çerçeveden değil, tarihi bir perspektiften bakmak mecburiyetindeyiz. Terör sorunu sadece iç dinamiklerle açıklanamaz. Çevremizdeki bölgesel ve küresel oyuncuların etkisini görmeden yapılacak her analiz eksik kalacaktır.

Bu mesele çözüldüğünde sadece güvenlik alanında değil; ekonomiden diplomasiye, toplumsal huzurdan devlet kapasitesine kadar geniş bir alanda rahatlama yaşanacaktır. Süreç, TBMM çatısı altında hukuki ve demokratik adımlarla ilerlemelidir” dedi.

‘TERÖRLE MÜCADELE SADECE ASKERİ BİR KONU DEĞİLDİR’

Terörle mücadelenin sadece askeri bir konu olmadığını belirten Bahçeli, "Terörle mücadele aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur. Türkiye, Doğu ile Batı arasında denge kuran çok yönlü bir akıl geliştirmeli. Bu akıl ve irade, Türkiye’yi uzun vadede bir kutup başı haline getirecek kudrete sahipti” dedi.