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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk'ten Nasuhi Güngör’e açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, TBMM’de kurulan komisyonun geniş katılımla çalıştığını, burada oluşan mutabakatın çerçeve yasanın Meclis’ten güçlü bir destekle geçmesine katkı sağladığını söyledi.

Yasanın 467 oyla kabul edilmesinin kendisi açısından da şaşırtıcı olduğunu belirten Bahçeli, şöyle konuştu:

Doğrusu 467 rakamını ben de beklemiyordum. Ama bu düzeyde bir kabul, toplumsal mutabakatın genişlemesine ve dayanışmanın güçlenmesine vesile oldu. Bu süreci fevkalade güçlü kılan bir husustur

Bahçeli, Meclis’te ortaya çıkan mutabakatın sahaya da yansıdığını savundu. MHP teşkilatlarının bölge kentlerinde halkla temaslarını sürdürdüğünü belirten Bahçeli, süreç sonrasında aşiret liderleri, kanaat önderleri ve toplumun farklı kesimlerinden MHP’ye ziyaretlerin arttığını söyledi.

DEM'LE İLK EL SIKIŞMA

Onların bir taziyeleri vardı, onu yerine getirirken el sıkışma gerçekleşti. Onlar da şaşırdı. Tabii kamuoyunun da çok dikkatini çekti.

Bahçeli, sürecin başlangıç noktalarından biri olarak görülen 1 Ekim 2024’te TBMM’nin açılışında DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışmasını da anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’in açılışında iktidar ve muhalefete işbirliği çağrısı yapmasının ardından Cumhur İttifakı milletvekilleri olarak ayağa kalktıklarını söyleyen Bahçeli, daha sonra DEM Parti sıralarına yöneldiğini belirtti.

Bahçeli, bu adımdan üç hafta sonra, 22 Ekim 2024’teki MHP grup toplantısında PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

“İmralı’ya heyetler gitti. Çeşitli temaslar oldu. Bize gelenler oldu. O günlerde başlayan bu konuşmalar süreci verimli bir noktaya getirdi.”

KAMUOYU ARAŞTIRMALARINA YASAL DÜZENLEME İSTEDİ

Bahçeli, kamuoyu araştırmalarının yasal bir düzenlemeye tabi tutulması gerektiğini de savundu:

“Toplum doğru bilgilerle aydınlatılmalı. Önüne gelenin araştırma yapması ve ilan etmesi doğru değil.”

Bazı araştırmaların kamuoyunu bilgilendirmekten çok algı oluşturma amacı taşıyabileceğini söyleyen Bahçeli, Amedspor üzerinden yapılan araştırmaya da tepki gösterdi.

Ne olduğu belirsiz bir araştırma üzerinden siyasetin, sporun ve kimliğin iç içe girdiğini söylemek ve sporu kimlikle eşleştirmek gaflettir. Siyasi görüşü, etnik kökeni, mezhebi, meşrebi ne olursa olsun spor; birleştiren, bütünleştiren, herkesi kucaklaması gereken bir aktivitedir

Bahçeli, tribünlerdeki hareketliliğin kontrolsüz hale gelmesinden endişe duyduğunu belirterek geçmişte bir Beşiktaş maçında atılan sloganlar nedeniyle kulüp üyeliğinden ayrıldığını da hatırlattı.

DİNİ HAYAT ARAŞTIRMASINA: “BEŞİNCİ KOL FAALİYETİ”

Türkiye’de dini yaşama ilişkin bir araştırmaya da tepki gösteren Bahçeli, araştırmanın kim tarafından ve hangi yöntemle yapıldığının sorgulanması gerektiğini söyledi.

“İslami araştırma adı altında milletimizi köksüz, kişiliksiz, dinsiz bir toplum gibi göstermek, büyük bir saptırma ve bir beşinci kol faaliyetidir.”

“MEKKE ANLAŞMASI STRATEJİK DEĞERE SAHİP”

Bahçeli, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması’nı ise “fevkalade sağlıklı ve önemli” olarak nitelendirdi.

İttifakın başka ülkelerin katılımıyla genişletilmesi gerektiğini söyleyen Bahçeli, İslam dünyasının nüfus ve doğal kaynak potansiyelini yeterince değerlendiremediğini savundu:

“Türkiye’nin liderliğinde bu çalışmalar yürütüldüğü takdirde bu durum bizi merkeze taşır, dünyada çok daha itibarlı hale getirir.”

“SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN ANAYASAYA İHTİYAÇ VAR”

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki dönemlik uygulamasında ortaya çıkan bazı noktaların da gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin siyasi istikrara ihtiyacı olduğunu ve mevcut sistemin bunu sağladığını savunan Bahçeli, yeni anayasa ihtiyacına dikkat çekti:

“HER ŞEYDEN EVVEL SİSTEMİN SAĞLIKLI İŞLEMESİ İÇİN BİR ANAYASAYA İHTİYAÇ VARDIR.”

Bahçeli, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Kanunu’nda da sistemin güçlendirilmesi ve uygulamadaki aksaklıkların giderilmesi amacıyla değişiklikler yapılabileceğini söyledi.

Bu çalışmaların yalnızca siyasi partiler tarafından yürütülmemesi gerektiğini belirten Bahçeli; sivil toplum kuruluşları, aydınlar ve akademisyenlerin de sürece dahil edilmesini istedi. Seçim ve siyasi partiler mevzuatındaki değişikliklerin yeni anayasa çalışmalarıyla uyumlu biçimde ele alınması gerektiğini söyledi.