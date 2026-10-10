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Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki fon soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, soruşturma sürecine ilişkin değerlendirmesinde hukuki araştırma tamamlanmadan kişilerin suçlanmasının doğru olmadığını ifade etti.

‘HUKUKEN ARAŞTIRILMADAN HERKESİ SUÇLAMAK YANLIŞ’

Bahçeli, “Hukuken araştırılmadan herkesi suçlamak yanlış” ifadesini kullandı. Muhalefetin konuya yaklaşımını da eleştiren Bahçeli, “Muhalefet ne olduğu belli olmadan suçlama yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

BAKANLARA YÖNELİK SUÇLAMALARA TEPKİ

Fon soruşturması kapsamında bakanlara yönelik değerlendirmelere de değinen Bahçeli, henüz sonuç alınmadan isimler üzerinden yorum yapılmasını eleştirdi.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle suçlamalar yöneltmek, isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak, siyasete ihanettir. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Bir suç varsa gereği yapılmalıdır.”

TELEVİZYON PROGRAMLARINA ELEŞTİRİ

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğini belirten Bahçeli, konunun televizyon programlarında sürekli gündemde tutulmasını da doğru bulmadığını ifade etti.

Bahçeli, “Biraz sabırla beklemekte fayda var. Televizyonlarda konuşmacı bulunan insanlarımızın bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri doğru değildir. Meclis ve yargı faaliyettedir” dedi.