MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan 2 haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adım, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmaktadır. Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hala canlı olduğunu göstermiştir. Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanları, kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çekmiştir. Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır. Türkiye; barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yanadır. Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir” ifadelerini kullandı.



SALDIRININ YERİ VE ZAMANI TESADÜF DEĞİL

Bahçeli, ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi temennisinde bulunurken, İstanbul’da Beşiktaş Levent’te gerçekleşen terör saldırısına dikkat çekti. “Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir. Bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul’da karanlık yüzünü gösteren bazı malum çevrelerin vekalet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısı, Türkiye’yi hedef almıştır. Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul’da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleşmiş olması tesadüf değildir” dedi.

Bahçeli, saldırının aynı zamanda İran-ABD gerilimi ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin Türkiye’yi güvenli bir finans merkezi olarak değerlendirdiği bir döneme denk geldiğine işaret etti.



GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÖVGÜ

Bahçeli, güvenlik güçlerinin olay anındaki müdahalesini övgüyle değerlendirerek, “Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve provokasyonların gölgesi altında bırakılmayacaktır. Kahraman polislerimizi canı gönülden kutluyor, fedakarca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkatle takip eden tüm bürokrasiye teşekkür ediyorum. Yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Türkiye; terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir” ifadelerini kullandı.