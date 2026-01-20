MHP lideri Devlet Bahçeli, Suriye hükümeti ve SDG/YPG arasında yaşanan son gelişmeleri ele aldı. SDG'nin Fırat'ın doğusundan def edildiğini dile getiren Bahçeli, "SDG'nin süreci baltaladığını PKK'nın kurucu önderliği de dile getirmişti "dedi.

Bahçelinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"SDG FIRAT'IN DOĞUSUNDAN DEF EDİLDİ"

Bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda yapacağımız her değerlendirme Türkiye çıkarları doğrultusundadır. SDG ve YPG yuvalandığı yapılardan Suriye Ordusu'nun mücadelesiyle sökülmüş, Fırat'ın batısından sürülüp çıkarılmıştır. İşgalden kurtarılmıştır. 10 Mart Mutabakatı'na direnç gösteren, süreci sabote eden SDG ve YPG kapsamlı bir süpürme hareketiyle zora ve silaha dayalı larak def edilmiştir.

"PKK'NIN KURUCU ÖNDERLİĞİ DE BUNA KARŞIDIR"

Terörsüz Türkiye ve Terörsüz bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır. SDG'nin muhalifliğini demokratik toplumun inşası sürecini baltalama girişimi olarak gösteren, bizzat PKK'nın kurucu önderliğidir. 14 maddelik entegrasyon anlaşmasını imzalamak durumunda kalması oldukça analamlıdır

"SDG KÜRTLERİ TEMSİL EDEMEZ"

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başkadır. SDG Kürt kardeşlerimizi temsil edemez. SDG'nin temsil iddiası kuyruklu yaşan ve hayal mahsulüdür. MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, uzlaşmacı, tüm etnik ve dini unsurları Suriye vatandaşlığı altında birleştiren demokratik, istikrarlı temsil adaletine ve serbest seçimlere dayalı temel hak ve hürriyetlerin korunmasını esas alan bir anlayışla Anayasa yapılmasını önermiştik.

"EN ÖNEMLİ PAYDA SURİYE VATANDAŞLIĞIDIR"

Suriye'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasına dayalı üniter bir yapıyla temsil edilmesi, federasyon, özerklik gibi eski çatışma hatlarını ve terörist faaliyetlerini canlandıracak tartışmalar gündeme getirilmemelidir. En önemli ortak paydanın 'Suriye vatandaşlığı' olacağı konusunda tüm kesimlere güvence verilmelidir. Hiçbir kesim mağdur edilmemelidir.

"ŞAM'IN GÜVENLİĞİ ANKARA'NIN GÜVENLİĞİ'DİR"

Sadece Fırat'ın batısı değil, doğusunda da mıntıka temizliği yapılmalıdır. Terörün sonu yoktur, çıkmaz sokaktır. Teröre sessiz kalmak onurlu yaşama sığmamaktadır. İhanetlerin hiç kimsenin yanına kalmayacağı gayet iyi bilinmelidir. Suriye'nin egemenlik hakları tartışılamaz, sulandırılamaz, tartışılamaz mahiyettedir. Şam'ın güvenliği, Ankara'nın güvenliğidir.