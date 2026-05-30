Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi haline gelen çözüm süreci ve terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’a statü verilmesi tartışmaları, siyaset sahnesinde ezber bozan diyaloglara sahne olmaya devam ediyor.



AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AK Parti'nin 'terörsüz Türkiye ' sürecindeki adımlarını değerlendirirken, siyaset kulislerini sarsacak bir perde arkası bilgisini kamuoyuyla paylaştı.



Medyascope'a konuşan Ensarioğlu, geçmişte "hain" ilan edilmesine yol açan görüşlerinin bugün MHP tarafından benimsendiğini ve Devlet Bahçeli'nin kendisinden bizzat helallik istediğini açıkladı.

'BAHÇELİ HAKKINI HELAL ETSİN DİYE MESAJ GÖNDERDİ'





Çözüm süreci tartışmalarında gelinen son aşamayı anlatan Ensarioğlu, MHP'nin önde gelen isimlerinden Celal Adan vasıtasıyla kendisine iletilen mesajı ve ardından Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını şu geniş alıntıyla dile getirdi:

“Mesela Celal Adan’ı ziyaret ettim, bana dedi ki, ‘Sayın Bahçeli diyor ki, hakkını helal etsin. Biz o zaman onu hain ilan ettik. Elini kolunu kestik. Bugün onun dediği noktaya gelindi.’ Sonra ben Sayın Bahçeli’yi ziyarete gittim, o da bana aynı şeyi söyledi. Şimdi burada Öcalan’a statü verilmesini tartışıyoruz. Şimdi ben diyorum ki, ‘Televizyona çıkartalım. Çünkü bu örgütü kuran odur, kilidi kapatacak da odur.’ Yani bunu biz zorlayarak bir şey yapamayız. Netice o silah bırakın dediği zaman köydeki genç dağa çıkmaz.”





'ON DÖRT YIL ÖNCE HAİN İLAN EDİLDİM, ŞİMDİ AYNI NOKTADAYIZ'





Bugün MHP liderinin kendisinden helallik istemesine zemin hazırlayan süreci hatırlatan Ensarioğlu, 2014 yılında televizyon ekranlarında dile getirdiği çözüm formülünün bugün masadaki ana senaryo haline geldiğini vurguladı. O dönemki çıkışı nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu belirten Ensarioğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Şimdi Öcalan ile ilgili ben 2014’te dedim ki televizyona çıkıp konuştum. Televizyona çıkıp, ‘Örgütüne silah bırakması ve örgütünü fesih etme çağrısı yapsın’ dedim. O zaman dedim ki, ‘Hiç silah kullanmayanı affedelim. Silah kullanana yüzde 50 indirim yapalım. Bazılarını yurtdışına göndersinler’ dedim. Hâlâ aynı noktadayım. O zaman dedim ki, ‘Öcalan için bir ev hapsi veya orada bir yer verilsin. Danışmanı, sekreteri olsun. Yani çalışmak için koşullar şartları yerine getirilsin.’ Öcalan’ın odasının 10 metre kare olması veya 50 metre kare olması önemli değil, silahların susması silah bırakılması önemlidir. Ben bunları o zaman söylediğim için hain ilan edildim.”

EVE DÖNÜŞ YASASI MECLİS TATİLE GİRMEDEN ÇIKABİLİR

DEM Parti kanadından gelen "eve dönüş yasası" taleplerini de değerlendiren Ensarioğlu, sürecin uzatılmasının yaratacağı risklere dikkat çekti. Toplumsal fay hatlarının her iki taraf için de gözetilmesi gerektiğini ifade eden siyasetçi, açıklamalarını şu sözlerle noktaladı:

“Yani nasıl biz pişmanlık yasası Kürtleri, dağdakini rencide eder diyorsak, şimdi aynı şeyi Türkler içinde düşünmek gerekir. Bunu da fazla abartmamak ve uzatmamak lazımdır. Çünkü bizde bir tabir var, ‘Bir cenaze olduğu zaman, kaldır kokar’ diye. Bu olay 50 bin, 100 bin insanın ölümüdür. Bu olay büyük bir olaydır. Yasa Meclis tatile girmeden çıkabilir. Daha önce söylediğimi tekrarlayayım, hiç silah kullanmamış insan dağa çıkmışsa ve ona 15 yıl hapis verirseniz o dağdan inmeyecektir. Bunu yasa ile affedeceksin, o zaman eve dönecek. Ya da nereye dönerse, oraya gider. Yani onun yasasının çıkarılması bana göre çok çok acele olmasa da önemlidir ve çıkarılmalıdır.”