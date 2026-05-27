Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Devlet Bahçeli, “Ülkücü Şehitleri Anma Günü” kapsamında Kızılcahamam’daki Ülkücü Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANILDI

Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, anıtta dua ederek kırmızı karanfil bıraktı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Bahçeli, ülkücü şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Bahçeli, 27 Mayıs’ın ülkücü hareket açısından önemli bir muhasebe günü olduğunu belirterek, üstlenilen görevlerin büyük fedakârlıklar üzerine kurulduğunu ifade etti.

“MAKAM BİR EMANET”

Konuşmasında ülkücülüğün sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Bahçeli, “Ülkücü için makam, hakkı verilecek bir emanettir” dedi.

Parti içinde alınan her görevin ağır bir sorumluluk taşıdığını belirten Bahçeli, hareketin temelinde şehitlerin fedakârlıkları ve dava insanlarının emeklerinin bulunduğunu söyledi.

“ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASI YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Şehadetin kendi inançlarında tükeniş değil diriliş anlamı taşıdığını ifade eden Bahçeli, ülkücü şehitlerin Türk milliyetçiliği davasında simge isimler olarak yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Bahçeli, konuşmasında çok sayıda ülkücü şehidin ismini anarak, “Bir ölsek de bin dirileceğimizi bir kez daha buradan haykırıyorum” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİNİN SON KALESİNE SAHİP ÇIKACAĞIZ”

MHP olarak milli birlik ve beraberliği korumaya devam edeceklerini söyleyen Bahçeli, “Devlet-i ebed müddet şiarımıza ve Türk birliği mefkuremize ilelebet sahip çıkacağız” dedi.

Program, duaların ardından sona erdi.