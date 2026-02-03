YENİÇAĞ | Ahmet TAKAN - Sıcak Analiz

Hareketin lideri, her şeyi o kadar açık ve net söyledi ki!.. Arif’e tarif gerektirmeyecek cinsten…

- Peşinen saygı gösterilmesini şart koştu. Bebek katili Abdullah Öcalan için umut hakkı çıkarılacak ardından affedilecek.

- Hapis cezasına çarptırılan kankaları Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer göreve iade edilecek. Ahmet Türk de Mardin Belediyesinin başına ..

- Edirne’de cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş dışarıya salınıp DEM’in başına getirilecek.

Bundan iyisi Şam’da kayısı!..

Pekii!.. Terörle mücadelede yitirdiğimiz Şehitlerimiz, Gazilerimiz?.. Onların geride bıraktıkları dul ve yetimler? Gözlerinden hâlâ kan damlayan anne ve babalar, kardeşler?..

Onları hatırlayan var mı?..

Cani Abdullah Öcalan, affedilip keyif sürerken, Selahattin Demirtaş DEM’in başına geçirilince hiçbir şey hatırlamayacağız.. Demirtaş’ın bırakın tüm ihanetlerini sadece bir açıklaması ile 6-8 Ekim 2014 yılında yaşanan Kobani olaylarını (resmi açıklamalara göre 35 il ve 96 ilçede yaşanan olaylarda 37 kişi yaşamını yitirdi, 326'sı güvenlik görevlisi 761 kişi de yaralandı) unutacağız.

- Ahmet Özer’in ve Ahmet Türk’ün bölücü terör örgütüne maddi manevi katkılarını da hiç akla getirmeyeceğiz.

Bu hainlerin Türkiye Cumhuriyetine, Başbuğ Mustafa Kemal Atatürk’e, şanlı Türk bayrağına hakaretlerini, ihanetlerini yok sayacağız!..

Bu hainlerin, Mehmetçiğe saldırılarını hiç düşünmeyeceğiz!..

Bu hainlerin, Türkiye’yi bölüp parçalama, şehit kanı ile sulanmış kutsal Türk topraklarında kukla devletçik kurma emellerini de kabulleneceğiz!..

Öyle mi?..

Anadolu huzura böyle mi kavuşacak?..

Yapılan ihanetler bırakın yanlarına kâr kalmayı, bir de ödüllendireceğiz!..

Öyle mi?..

*

Hareketin lideri Devlet Bahçeli’nin bugünkü Meclis grup konuşması hepimizin kanını dondurdu!.. Yazılacak, söylenecek daha çok şey var… Tayyip Erdoğan ve AKP’nin bundan sonra düşünmesi gereken daha da çok şey var.

Hareketin lideri Bahçeli’nin resmiyette bir görevi yok ama iktidar adına karar alıyor… İktidar adına karar ilan ediyor…

“Erken seçim yok. Zamanında yapılacak” diyor. Acaba Tayyip Erdoğan bundan ne mana çıkarıyor?.. Hiç pirelenmiyor mu?..

Bahçeli, davulu Tayyip Erdoğan’ın boynuna astı, tokmak onun elinde, istediği gibi vuruyor!..

Devlet Bahçeli, birisine bir mesaj da vermek istedi, Üstü kapalı konuştu ama anlayan anladı bence. Şöyle;

“Dijitalleşmenin sürekli çıta yükselttiği, iletişim ve ulaşım teknolojilerinde göz kamaştıran sıçramaların yaşandığı bir zaman tünelinde insan iki durumla eşanlı karşı karşıyadır.

Birisi kalabalıklar içindeki yalnızlığı, diğeri de yalnızlığının tam ortasındaki uğultulu kalabalıklardır.

Mitolojide anlatılan, yüzüne bakanın taş kesildiği yılan saçlı üç kadından birisi olan Gorgon adeta insan varlığının tam göz hizasındadır.

Mesele insanın baştan ayağa taş kesilmesi değil, asıl muharrik sorun kalbin katılaşması, vicdanın taşlaşması, merhamet duygusunun kapanmasıdır.

Geçmişin şimdiki zamanı bellektir, hafızadır.

Zamanın fırtınalı atmosferinde belleğin limanına ihtiyaç duymak son derece normal ve anlaşılır bir insani haldir.

Ancak bu limanda sıkışıp kalmak geleceğin dünya tablosunda bir nevi kenarda beklemek, yedek kulübesinde atıl ve aciz şekilde oturmak demektir.”

Hareketin lideri kimin resmini çizdi acaba?.. Kimi yedek kulübesine göndermekle tehdit etti acaba?..

Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i de eleştirirken şu cümleleri kurdu;

“Merhum Ahmet Hamdi Tanpınar’ın sözlerinden esinlenerek diyorum ki:

Dünyaya baktığın zaman ayrı görüyor, kendi kendine kaldığın zaman ayrı düşünüyorsun. Yığınlarca tezat içinde biteviye çırpınıyorsun.

Ahlaken sorunlu siyaset zar atmaktan farksızdır; gelecek olan da her zaman hep yektir.”

Zar atmalar… Hep yekler… Düşeşler!..

Kumarcı kafasıyla bir hitap tarzı… Türkiye’yi büyük kumar masasının tam ortasına oturttu!..