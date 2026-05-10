Türkiye’nin gündemindeki "terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili AK Parti kanadından kritik değerlendirmeler geldi. AK Parti kurmayları, PKK elebaşına hukuki bir statü verilmesine karşı çıkarken, İmralı şartlarının esnetilmesi ve terörist elebaşı Öcalan’ın toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesi formülüne sıcak bakıyor.

Terörün sona erdirilmesine yönelik atılması planlanan adımlarda zamanlama ve yöntem tartışmaları hız kazandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, AK Parti, MHP ve DEM Parti kanadından gelen açıklamalar sürecin devam ettiğine işaret etse de, yasal düzenlemelerin ne zaman ve hangi şartlarda yapılacağı konusunda taraflar arasında belirgin bir görüş ayrılığı yaşanıyor.

ÖNCE SİLAH BIRAKMA, SONRA YASAL DÜZENLEME

AK Parti ve hükümet kanadı, yasal adımların atılması için PKK’nın sahada somut olarak silah bıraktığının

teyit edilmesini şart koşuyor. Örgüt ve DEM Parti ise yasal güvence olmadan silah bırakma konusunda

direnç gösteriyor. AK Parti yönetimi, silah bırakma gerçekleşmeden adım atılmasını "riskli" olarak

değerlendirirken, parti içindeki ağırlıklı görüş "ihtimaller üzerine yasa yapılamayacağı" yönünde birleşiyor.

SAHADA TAHKİMAT İDDİASI

AK Parti kaynakları, sürecin hukuki çerçevesinin örgütün atacağı adımlara endeksli olduğunu belirtiyor.

Ancak edinilen bilgilere göre, sahada tam tersi bir durum gözleniyor. Silah depolarının ve mağaraların boşaltılmadığına dikkat çeken kurmaylar, "Örgütte silah bırakmaya direnen gruplar problem çıkarıyor, süreci uzatıyorlar. Tahkimat artırılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"MEVCUT KANUNLAR YETERLİ"

DEM Parti’nin, silah bırakanların hukuki boşluk nedeniyle Türkiye’ye gelemediği iddialarına da yanıt

gecikmedi. AK Parti kurmayları, mevcut infaz ve pişmanlık yasalarının suça karışmayanlar için yeterli olduğunu vurgulayarak, Diyarbakır Anneleri örneğini hatırlatarak "Suç yoksa ceza da yoktur. Ancak tümden silah bırakma sahada görülürse, elbette çerçeve bir yasa gündeme gelecektir." dedi.

İMRALI İÇİN ARA FORMÜL: İLETİŞİM KANALLARI AÇILIYOR MU?

Sürecin en hassas noktası olan "statü" tartışmalarında AK Parti’nin tavrı netleşti. MHP Lideri Devlet

Bahçeli’nin de işaret ettiği hukuki statü önerisine AK Parti yönetimi mesafeli yaklaşıyor. Ağırlaştırılmış

müebbet hapis cezası alan bir hükümlüye ayrıcalıklı bir statü verilmesinin mümkün olmadığını belirten

kaynaklar, "ara formül" olarak İmralı’daki izolasyonun esnetilmesini öneriyor.

Öcalan’ın, Kandil ile doğrudan iletişim kurması, gazeteciler ve akademisyenler gibi toplumun farklı kesimleriyle görüşebilmesine yönelik adımların örgüt üzerindeki baskıyı artırabileceği düşünülürken, Ankara kulislerinde, sürecin Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Lideri Bahçeli ve Öcalan ekseninde yürütülecek bir iletişim stratejisiyle şekilleneceği konuşuluyor.