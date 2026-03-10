MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor

Orta Doğu'da Şii-Sünni husumetine çanaka tutan, bu kapsamda kamplaşma ve kutuplaşmayı sertleştirmek için provokasyon zemini hazırlayan emellere karşı durmak, bir Müslüman için hayat memat meselesidir. Bu tuzağa hiçbir Müslüman düşemez. Bu vebale kimse ortak olmamalıdır. Şii de Sünni de Müslümamdır. Bozgunculuğun davulunu çalanlar, sanal itilafların namlusunu tutanlar, alçak kere alçaktır.

KÜRTLERE SAHİP ÇIKTI

Kürt kardeşlerimizi sahaya sürmek için hava koklayan, bu sayede İran'ı içeriden çökeltmenin planını yapan hiçbir mihraka Kürtler, paralı askerlik yapmaz, yapmamalıdır. Kürt kadeşlerim satılık değildir. Kiralık değildir, tetikçi değildir. Onun bunun projelerinde piyon olarak da görülemez, gösterilemez.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'A ATILAN FÜZELERE

Bu eylemler kafamızı karıştırmaya başlamıştır. Biz, kasti bir tavır olmadığına inanmak istiyoruz. Türkiye'nin yol geçen hanı olmadığını, canı istyenin füze fırlatabileceği bir ülke olarak görülemeyeceğini de temkinli bir dille beyan ediyoruz.

Türkiye-Azerbaycan arasına nifak tohumu sokmak isteyenleri reddediyoruz. Tek millet iki devlet gerçeğine sahip çıkmak zorundayız. milletin birliğine uzanak her eli kırarız.

İBB DAVASI

"Asrın yolsuzluk davasında her türlü çirkeflik yaşanmıştır. Eski belediye başkanı selamlama konuşması yapmak için kürsüye çıkacakmış. Böylesi bir uygulama ne zaman olmuştur? Suç örgütü kurmak, kara para aklamak gibi pek çok suçlamanın açığa kavuşması gerekmektedir"