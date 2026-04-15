MHP'li belediye başkanları, 17-19 Nisan tarihlerinde Antalya'da kampa girecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek kampın gündemini YENİÇAĞ Ankara Temsilcisi Ahmet Takan köşesine taşıdı.

Takan’ın aktardığına göre hafta sonu Antalya’da düzenleyecek kamp programında hem yerel yönetim vizyonunu hem de parti içi meseleler ve siyasal sistem tartışmaları ele alınacak.

Takan’ın, Devlet Bahçeli’ye yakın bir kaynağa dayandırdığı bilgilere göre, ilk başlık parti içindeki “can sıkan” sorunların giderilmesine yönelik olacak. Bu kapsamda MHP’nin yeni dönemde nasıl bir yapıyla yoluna devam edeceğine ilişkin çerçevenin çizilmesi bekleniyor.

İkinci başlık ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde olası revizyon tartışmaları. Yazıda yer alan bilgilere göre, Bahçeli’nin uzun süredir partili Cumhurbaşkanı konusunda rahatsız olduğu ve sistemde bazı düzenlemelerin bir an önce hayata geçirilmesini istediği ifade ediliyor.

Kaynak, kamp sürecinde somut bir formül ortaya çıkıp çıkmayacağının henüz net olmadığını belirtirken, özellikle denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha etkin hale getirilmesi yönünde mesajlar verilmesinin beklendiğini aktarıyor.

Takan’ın yazısına göre, mevcut sistemden geri dönüşün söz konusu olmadığı değerlendirilirken, bu çerçevede yapılacak düzenlemelerin Türkiye’nin geleceği açısından belirleyici olacağı vurgulanıyor. Ayrıca sistem içinde “kimsenin vazgeçilmez olmadığı” yönünde bir yaklaşımın da dile getirileceği ifade ediliyor.

Takan’ın yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

“MHP’nin hafta sonu Antalya'da "üretken belediyecilik" vizyonunun ele alınacağı kampı var. İçerde ele alınacak başlıca konular hakkında Bahçeli’ye yakın bir kaynağım şu bilgileri verdi; “Ana hatlarıyla iki konu üzerinden açıklama yapılmasını bekliyoruz. Bunlardan birincisi; son dönemde artık partide can sıkan konuların son bulması için yapılacak. Yeni dönemde MHP’nin nasıl bir yapı ile yola devam edeceğini anlatılacak. İkinci konu ise; ara ara gündeme gelen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki revizyon. Devlet bey, bunun bir an önce yapılmasını istiyor. Uzun zamandır partili Cumhurbaşkanı konusunda rahatsız. Bunun çözüme kavuşturulmasını istiyor. Bu noktada toplantılardan bir formül çıkar mı?.. Bilinmiyor, söylenmiyor. Siyasal sistem konusunda yapılması gerekenleri anlatacağı söyleniyor. Özellikle denetim mekanizmalarının çalıştırılması, bu anlamda TBMM’nin güçlendirilmesi önemli. Bu sistemden geri dönülemeyeceği için yapılması gerekenlerin bir an önce yapılmasını istiyor. Bu anlamda Türkiye’nin geleceğini belirleyen bu sistemde kimsenin vazgeçilmez olduğu kanaatinde.”