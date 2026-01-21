Herhalde bir daha altını kalınca çizmekte fayda var….,

Gazze Barış Kurulu nasıl yapı?..

En başında haydut Trump var…

Sonrası;

Kurulda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Marc Rowan, Ajay Banga ve Robert Gabriel, Türkiye Dışişleri bakanı Hakan Fidan ve deneyimli uluslar arası diplomatlar var.

Trump, Tayyip Erdoğan’ı da kurula kurucu üye yapmıştı. Kurulda kalıcı olmak isteyenler de Trump’a 1 milyar ödeyecek. Haydut Trump, avantayı da sağlam kazığa bağlamış oldu.

Kurulda, üye devletlerin bir oy hakkı var. Çünkü haydut Trump öyle buyurdu!..

Barış Kurulunun nasıl toplanacağı ve karar alacağı da çok net. Barış Kurulu yılda en az bir kez ve "Başkanın uygun gördüğü zaman ve yerlerde" oylama toplantıları düzenleyecek. Gündem, başkanın onayına tabi olacak. Halefini de başkan kendisi atayacak. Çünkü, haydut Trump öyle buyurdu.

Vee, dün;

Hareketin lideri Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grup toplantısında, “Behlül” dedi, “Bihter” dedi, “Bebek otel” dedi. Devlet Bahçeli, her zamanki alışkanlığı gereği Tayyip Erdoğan’ı çok övdü ama sonunda esas bombayı şöyle patlattı;

“Son bir cümle söylüyorum, başta Amerika olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde Barış Kurul başkanı Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalıdır. Sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. haydi hodri meydan diyorum”

Herhalde, bu finali duyan ve toplantıyı canlı olarak izleyen Ankara’daki ABD elçiliği yetkileri kulaklarına inanamamıştır!. Yerlerinden nasıl fırladıklarını görür gibiyim.

Hani, son günlerin moda deyimiyle “darbe mekanizması”ndan işkillenmişlerdir.

Konuşmayı, bir daha bir daha dinlemişlerdir…

Devlet Bahçeli, Gazze Barış Kurulu’nda planladığı darbeyi açık mı etti acaba?..

ABD Büyükelçiliği, konuşmanın final kısmının aynen bu şekilde olduğunu defalarca teyit ettikten sonra, acil koduyla uyarı notunu Washington’a geçmişlerdir.

Bir başka açıdan da bakalım;

Bahçeli, “hodri meydan” çekerek Trump’ın koltuğuna Tayyip Erdoğan’ı nasıl oturttu acaba?..

Ayrıca bu cesareti nereden buldu?..

Diktatör, haydut Trump’ın yapısını çok iyi bilen Bahçeli, bu çıkışın nasıl algılanıp, değerlendirileceğini tahmin edemedi?..

O sözlerinin, Erdoğan’ı ateş hattına sokacağı hesap edilemedi mi?..

Bahçeli, Trump ile Erdoğan arasındaki “kardeşlik” hukukuna çomak mı sokmak istedi?.. Çomak sokmak istediyse bundaki asıl planı ve hedefi ne?..

Yoksa, hareketin lideri, Tayyip Erdoğan’a bir sebepten dolayı çok kızdı da, öfkesini böyle mi duyurmak istedi?..

Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan arasına bilinmeyen bir sebepten dolayı kara kedi mi girdi?..

Trump, Bahçeli’nin bu çıkışına cevap verir mi?.. Verirse hangi tonda olur?..

Erdoğan, Bahçeli’yi dinledikten sonra kendisini nasıl hissetti?..

Sorulara cevap bulabilir miyiz? Bilemem ama çok net tahmin ettim bir şey var;

Bugünden itibaren, biz Ankara gazetecileri olarak, “Saray ile Devlet Bahçeli arasında soğukluk mu var?”, “Cumhur İttifakı çatırdıyor mu?” haberlerinin peşine düşeceğiz!..