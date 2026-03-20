MHP lider Bahçeli, bayram namazı sonrası gazetecilere açıklamada bulundu. Bölgemizdeki gelişmelerden bahseden Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir dönem olacaktır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:

Mübarek Ramazan ayını milletçe geçirmiş bulunduk. Şimdi bayramı idrak etmekteyiz. Bayramı üzüntülü bir şekilde karşılamaktayız. Ülkemizdeki çevresindeki gelişmeler çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasında çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz. Öncelikle Türk milletine İslam alemine bayramın hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli adımların atılacağı bir dönem olacaktır

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.