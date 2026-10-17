Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Azerbaycan'ın 18 Ekim Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nün 35. yıl dönümü nedeniyle yazılı bir mesaj paylaştı. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki tarihi bağlara vurgu yapan Bahçeli, iki ülkenin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu belirtti.

'BUNDAN GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAKTIR'

Türkiye ve Azerbaycan'ın “Tek millet, iki devlet” anlayışıyla hareket ettiğini ifade eden Bahçeli, iki ülkenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de ortak bir duruş sergileyeceğini belirtti.

Bahçeli, “Büyük bir medeniyetin beşiğinde yer alan Türkiye ve Azerbaycan ‘Tek millet, iki devlet’ anlayışı ile bütün zorluklara karşı aynı düşüncelerle göğüs germiş ve ortak bir duruş sergilemiştir. Aynı duygu ve düşüncelerle bundan sonraki geleceklerine istikamet çizecekleri de muhakkak bir gerçekliktir. Bundan geri dönüş olmayacaktır.” dedi.

'BİZ AYNI SOYDAN BİR ANANIN İKİ OĞLUYUZ'

Bahçeli, mesajında iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarını şu sözlerle anlattı:

“Azerbaycan ve Türkiye hangi konuda olursa olsun birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Biz aynı soydan bir ananın iki oğluyuz. Ezelden ebede dinimiz, dilimiz, aşkımız, yolumuz birdir. Sevdamızda kavgamız da birdir.”

KARABAĞ ZAFERİ VURGUSU

Azerbaycan'ın bağımsızlığını 18 Ekim 1991 tarihinde tüm dünyaya yeniden ilan ettiğini hatırlatan Bahçeli, Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nün sadece bir devletin yeniden doğuşunu değil, esareti kabul etmeyen bir milletin duruşunu da temsil ettiğini ifade etti. Bahçeli, Azerbaycan'ın 27 Eylül-10 Kasım 2020 arasındaki Karabağ Zaferi ile milli bağımsızlığına yeni bir anlam ve güç kazandırdığını ifade etti.

'AZERBAYCAN'IN SEVİNCİ BİZİM SEVİNCİMİZ'

Bahçeli, “Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez!” sözünün Azerbaycan'ın bağımsızlık düşüncesinin özünü yansıttığını kaydetti.

“Azerbaycan'ın sevinci bizim sevincimiz, kederi bizim kederimizdir” sözünü de hatırlatan Bahçeli, bu yaklaşımın ortak tarih, kader ve tecrübelerin bir yansıması olduğunu belirtti. Bahçeli mesajının sonunda Azerbaycan'ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü'nü kutlayarak Azerbaycan halkına selam ve muhabbetlerini iletti.