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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yeniden açılması için çağrıda bulunduğu askeri hastanelere ilişkin Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den açıklama geldi. Güler, askeri hastanelerin yeniden kurulup kurulmayacağına ilişkin sorulara doğrudan yanıt vermek yerine Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline sunulan mevcut sağlık hizmetlerini anlattı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, askeri hastanelerin yeniden açılmasına yönelik talepleri TBMM gündemine taşıdı.

Öztürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in yanıtlaması istemiyle sunduğu yazılı soru önergesinde şu soruları yöneltti:

"Gazilerin askerî hastanelerin yeniden açılması yönündeki talepleri Bakanlığınıza ulaşmış mıdır? Bu talepler nasıl değerlendirilmiştir? GATA'nın yeniden kurulması konusunda Bakanlığınızın görüşü nedir? Askerî hastanelerin yeniden Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılandırılması planlanmakta mıdır?"

GÜLER'DEN ASKERİ HASTANELER AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, önergeye verdiği yanıtta askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"6756 sayılı Kanun ile askerî hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmiş olup, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline verilecek sağlık hizmetleri, 07 Şubat 2018 tarihli 'Sağlık Bakanlığı Tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerine Sunulacak Sağlık Hizmetleri Hakkındaki Protokol' hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ulusal sağlık hizmetleri esas alınarak yürütülmektedir."

"BEŞ HASTANE SADECE TSK PERSONELİNE HİZMET VERECEK ŞEKİLDE PLANLANDI"

Güler, TSK personelinin sağlık hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin mevcut düzenlemeleri de anlattı. Bakan Güler, açıklamasında şunları kaydetti:

"Başta Sağlık Bakanlığına devredilen Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığı hastanelerinde TSK personeline hizmet verilmektedir. Ayrıca, Protokol kapsamında beş hastane sadece TSK personeline hizmet verecek şekilde planlanmıştır. TSK personelinin sağlık hizmeti sunumunda yoğun olarak istifade ettiği dokuz hastanede açılan MSB koordinasyon birimleri aracılığı ile personelin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetinin etkinliğinin artırılması sağlanmıştır."

GAZİLERİN TEDAVİ VE REHABİLİTASYON SÜREÇLERİNİ ANLATTI

Gazilerin sağlık hizmetlerine erişimine ilişkin de bilgi veren Güler, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. Güler, şu ifadeleri kullandı:

"TSK personeli olarak görev yapan ve özellikle terörle mücadele kapsamında gazi olan kahraman personelimizin tedavi, bakım ve rehabilitasyonu kapsamında gerekli tüm tıbbi tedavi ve sağlık hizmeti işlemleri titizlikle yürütülmekte olup Sağlık Bakanlığı'nın 2024/11 sayılı genelgesi kapsamında şehit yakınlarına ve gaziler ile ailelerine muayene sırasında öncelik verilmektedir."

"ASKERİ TABİP VE SAĞLIK PERSONELİ SAYISI ARTMAKTADIR"

Milli Savunma Bakanı Güler, askeri sağlık personeli yetiştirilmesine yönelik faaliyetlerin devam ettiğini de bildirdi.

Güler, açıklamasının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türk Silahlı Kuvvetlerine tevdi edilen her türlü görevi ifa etmek üzere; Bakanlığımızın sağlık alanında ihtiyaç duyduğu askerî öğrenci yetiştirme ve dış kaynaktan sağlık personeli temin faaliyetleri yürütülmektedir.

Sağlık personeli yetiştirme faaliyetleri kapsamında Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Bakanlığımız nam ve hesabına eğitim gören askeri öğrencilerden askerî tabip subay ve sağlık astsubayı mezun olmakta olup askerî tabip ve askerî sağlık personeli sayısı yıllara sâri olarak artmaktadır."

BAHÇELİ "MİLLİ BEKA MESELESİ" DEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, askeri hastanelerin yeniden açılması gerektiğini daha önce birçok kez dile getirmişti. Bahçeli, haziran ayında yaptığı açıklamada Türkiye'nin NATO ülkeleri arasında askeri hastanesi bulunmayan tek ülke olduğunu belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ne hazindir ki bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir. Bu durum, ordumuzun büyüklüğü ve harekât kabiliyeti karşısında kabul edilemez tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastanelerin yeniden yapılandırılması; Gülhane ruhunun çağın modern ihtiyaçlarına göre yeniden ihyası ve harp cerrahisinin güçlendirilmesi milli beka meselesidir."

Bahçeli'nin çağrısının ardından Meclis gündemine gelen konuya ilişkin Bakan Güler'in yanıtında, askeri hastanelerin yeniden açılması veya GATA'nın yeniden kurulmasına yönelik somut bir plan ya da takvim paylaşılmadı.