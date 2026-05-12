Diyarbakır temsilcisi Amedspor, 1. Lig’i ikinci sırada tamamlayarak tarihinde ilk kez Süper Lig’e yükselme başarısı gösterdi. Ancak sportif başarı, görevden alınan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Makama dönsün" dediği eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sosyal medya paylaşımıyla bir anda siyasi bir tartışmanın odağına yerleşti.

Ahmet Türk, paylaşımında "Çok mutluyum, Kürdistan’ın bir takımı Süper Lig’e çıktı, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı. Bu sözler, siyaset dünyasında "ayrılıkçı dil" eleştirilerini beraberinde getirdi.

DESTİCİ: BURASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ!

Ahmet Türk’ün açıklamalarına ilk ve en sert tepkilerden biri Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’den geldi. Destici, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ahmet Türk'e sert çıkarak "Ne Kürdistan’ı lan! Burası Türkiye Cumhuriyeti. Beğenmiyorsan defolup gidersin." dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN 'HADDİNİ BİL' ÇIKIŞI

Tartışmaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da dahil oldu. Saral, isim vermeden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin üniter yapısına vurgu yaparak “Bu milletin adını, bayrağını, devletini yok sayarak siyaset yaptığını zannedenler bilsin ki; bu topraklarda ‘Kürdistan’ diye bir devlet de yoktur, olamayacaktır. Bu devletin adı Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı.

Oktay Saral açıklamasının devamında, “Futbol üzerinden ayrılıkçı heves pompalamak kimsenin haddi değildir. Bu millet bin yıldır kardeştir, hiçbir fitne dili bu birliği bozamaz” dedi.

"FİTNE DİLİ BİRLİĞİ BOZAMAZ"

Oktay Saral, açıklamasının devamında sporun birleştirici gücüne vurgu yapılması gerektiğini belirterek, hiçbir "fitne dilinin" bin yıllık kardeşliği bozamayacağını söyledi.

Öte yandan, Devlet Bahçeli, DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün göreve dönmesi gerektiğini sık sık dile getiriyor.

Bahçeli'nin 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında terör elebaşı Abdullah Öcalan için 'statü' istemesi de gündemdeyken; Saray ve DEM Parti arasındaki "Amedspor" gerilimi sosyal medyada da binlerce yorum alarak gündemin ilk sırasına yerleşti.