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Kaynak: İHA

Köknar Mahallesi'nde vatandaşlar, evlerini talan eden, bahçelerine ve kovanlarına zarar veren ayının derede mahsur kalmasına gönülleri el vermedi. Dere yatağında mahsur kalan yavru boz ayıyı fark eden yöre halkı, jandarma ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen ekipler ve vatandaşlar, dere yatağında bulunan yavru ayıyı kendi imkânlarıyla mavi branda içerisine alarak güvenli bir şekilde dereden çıkardı. Yavru boz ayı, gerekli kontrollerinin ve bakımının yapılması amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer tarafından bakımı ve sağlık kontrolleri yapılacak olan yavru ayının, yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.