ABD’nin Orta Batı bölgesindeki bir eyalette evini ve bahçesini düzenleyen bir kişi, daha önce topraktan çıkarılmış ağır bir bronz heykeli işe yaramaz bir metal parçası sandı. Oksitlenmiş yüzeyi ve silik detayları nedeniyle sanatsal bir değeri olmadığı düşünülen eser, gözden çıkarıldı.

HURDA OLARAK EL DEĞİŞTİRDİ

Heykel, bir hurda metal tüccarına yalnızca tartılarak satıldı. Fiyatı bronzun kilogram değeri üzerinden hesaplandı ve oldukça düşük bir bedelle yeni sahibine geçti. O an kimsenin aklına, bu metal yığınının antik çağlara uzanan bir geçmişi olabileceği gelmedi.

1800–2000 YILLIK ANTİK ESER OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Aradan yıllar geçtikten sonra heykel bir koleksiyonerin koleksiyonuna dahil edildi. Yüzeyindeki ince işçilik izleri ve bronz alaşımın karakteri, modern üretimlerden farklıydı. Bunun üzerine eser, bağımsız sanat tarihçileri ve arkeologlar tarafından ayrıntılı incelemeye alındı.

Teknik analizlerde kullanılan döküm yöntemi, metal bileşimi ve stil özellikleri değerlendirildi. Uzmanlar, heykelin Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğunu ve yaklaşık 1800–2000 yıllık bir geçmiş taşıdığını belirledi. Böylece hurda sanılan metal parçasının aslında antik bir bronz heykel olduğu kesinleşti.

TÜRKİYE’YE İADE SÜRECİ BAŞLATILDI

Kimlik tespiti sonrasında yapılan araştırmalar, eserin 1960’lı yıllarda Burdur’daki Boubon Antik Kenti’nden yasa dışı yollarla çıkarıldığını ortaya koydu. ABD makamları ile Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında yürütülen iş birliği sonucunda “imparator” heykelinin Türkiye’ye iadesi için resmi süreç başlatıldı.

ANTİK BRONZ HEYKELLER NEDEN BU KADAR NADİR?

Roma İmparatorluğu dönemine ait bronz heykeller günümüze çok az sayıda ulaşabildi. Bunun en önemli nedeni, bronzun tarih boyunca eritilip yeniden kullanılmasıdır. Savaşlar ve ekonomik krizler sırasında pek çok metal eser ham maddeye dönüştürüldü.

Günümüze sağlam ulaşabilen her bronz heykel, sanat tarihi açısından son derece kıymetli kabul ediliyor. Uluslararası müzayedelerde benzer dönem eserlerinin milyonlarca dolara alıcı bulduğu biliniyor. Uzmanlara göre ABD’de ortaya çıkan bu heykelin piyasa değeri de “20 dairelik servet” olarak ifade edilebilecek düzeyde olabilir.

UZMANLARA GÖRE MUTLAKA İNCELENMESİ GEREKEN OBJELER

Figüratif ya da simgesel bir form taşıyanlar

Topraktan veya eski yerleşim alanlarından çıkarılanlar

Üzerinde belirgin el işçiliği izleri bulunanlar

Ağırlığı ve alaşımı sıradan demirden farklı olanlar

Tarih bazen en beklenmedik yerde karşımıza çıkabilir.