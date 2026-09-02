Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

Bahçedeki paletler tutuştu: Bursa'da yangın: Alevler salça tesisine sirayet etti - Resim : 1

Yangın saat 13.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme Mevkii’ndeki fabrikada çıktı. Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki paletlerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

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Bahçedeki paletler tutuştu: Bursa'da yangın: Alevler salça tesisine sirayet etti - Resim : 3

Alevler fabrikanın etrafını sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.