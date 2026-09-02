Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde dondurulmuş sebze-meyve ve salça fabrikasının bahçesindeki plastik kasalarda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.
Yangın saat 13.00 sıralarında Koşuboğazı Mahallesi Erikliçeşme Mevkii’ndeki fabrikada çıktı. Dondurulmuş sebze ve meyve ile salça üretimi yapan fabrikanın bahçesindeki paletlerde çıkan yangın kısa sürede büyüdü.
Alevler fabrikanın etrafını sararken, ihbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.