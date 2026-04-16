Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Edinilen bilgilere göre ekipler, 3 kişinin uyuşturucu madde üretip sattığı yönündeki istihbarat üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Şüpheliler 5 gün boyunca teknik ve fiziki takibe alındı.

Yeterli delillere ulaşılmasının ardından merkezdeki adrese operasyon düzenleyen ekipler, G.F.B. (23), Y.Y. (26) ve S.K. (31) isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde ve bahçede yapılan aramalarda, çuval içerisine saklanmış 11 bin 200 adet sentetik ecza hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 59 bin 450 lira nakit para ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.