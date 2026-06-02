19 Mayıs ilçesinde Göktürk K.A., bahçede arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, Göktürk K.A.’nın bulunması için 26 personel ve 1 iz takip köpeğiyle birlikte çalışma başlattı.

Göktürk K.A., evin yaklaşık 1 kilometre uzağındaki ormanda bulundu. Jandarmanın Göktürk K.A.’yı arayıp bulduğu ve sohbet ettiği anlar yaka kamerasıyla kaydedildi.

Göktürk, jandarmaya, "Ben oradan buraya geldim, ağladım" derken, jandarma da küçük çocuğa, "Aslan komando, sana kurban olurum" ifadelerini kullandı.