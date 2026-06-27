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Kaynak: AA

İş için gittiği Bursa’da bir süre çalıştıktan sonra memleketi Malatya’ya dönen 47 yaşındaki Serkan Doğan, evinin bahçesinde başladığı solucan gübresi üretimiyle dikkat çekiyor.

Yeşilyurt ilçesi Sütlüce Mahallesi’nde 2020 yılında organik gübre üretimine başlayan Doğan, kimyasal gübrelerin toprağa zarar verdiğini düşündüğü için bu alana yöneldiğini söyledi. Başlangıçta kendi ihtiyacı için üretim yaptığını belirten Doğan, zamanla çevresinden gelen taleplerle birlikte satışa da başladığını ifade etti.

Ürettiği solucan gübresini hem kendi bahçesinde kullanan hem de pazarlayan Doğan, ürünü deneyenlerin tekrar talepte bulunduğunu belirterek, organik üretimin önemine dikkat çekti.

Üretim sürecine ilişkin bilgi veren Doğan, hayvan gübresine yaklaşık yüzde 30 oranında yeşillik ekleyerek mama hazırladığını, bu karışımı fermente ettikten sonra solucanlara verdiğini söyledi. Sürecin 6 ay ile 1 yıl arasında tamamlandığını ifade etti.

Kış aylarında üretimin yavaşladığını belirten Doğan, solucanların 15-16 derece sıcaklıkta daha verimli çalıştığını, üretim için karanlık ortam gerektiğini ve şekerli gıdaları tercih ettiklerini dile getirdi.

Batı illerinde organik gübreye talebin daha yüksek olduğunu vurgulayan Doğan, bu işin sabır ve emek istediğini belirtti. Farklı işlerle de ilgilendiği için üretimini sınırlı tuttuğunu ifade eden Doğan, buna rağmen yılda yaklaşık 5-6 ton solucan gübresi ürettiğini söyledi.

Organik tarımla ilgilenenlere tavsiyede bulunan Doğan, her çiftçinin bu alana yönelmesi gerektiğini ifade etti.