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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Kuyubaşı Köyü'nde çıkan yangında bir bağ evi kullanılamaz hale geldi.

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‎Edinilen bilgilere göre, İbrahim Demirkol'a ait bahçe fırınında kalan ateş, henüz belirlenemeyen bir şekilde bağ evine sıçradı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

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‎İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

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‎Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.