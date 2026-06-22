Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik'in merkez ilçesine bağlı Kuyubaşı Köyü'nde çıkan yangında bir bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre, İbrahim Demirkol'a ait bahçe fırınında kalan ateş, henüz belirlenemeyen bir şekilde bağ evine sıçradı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bağ evi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Öte yandan, yangının çıkış nedenine ilişkin adli tahkikat başlatıldığı öğrenildi.