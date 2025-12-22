Uzmanlar, özellikle bahar aylarında tezgahlarda yerini alan bu sebzenin tam bir "gençlik iksiri" olduğunu vurguluyor.

Konuyla ilgili görüşlerine başvurduğumuz uzman isim kuşkonmazın neden "süper gıda" kategorisinde yer alması gerektiğini detaylarıyla anlattı.

ÖDEM SÖKÜCÜ

Uzman isim kuşkonmazın en belirgin özelliğinin güçlü bir diüretik (idrar söktürücü) olması olduğunu belirtiyor. Kuşkonmazın vitamin ve mineral deposu olduğunu hatırlatan uzman isim şu noktalara parmak basıyor:

“A, C, E ve K Vitaminleri: Yüksek antioksidan içeriği sayesinde hücre yenilenmesini destekler ve yaşlanma belirtilerini geciktirir. Folat (B9 Vitamini) Zengini: Özellikle hamilelik döneminde bebek gelişimi için kritik öneme sahip olan folatın en doğal kaynaklarından biridir. Sindirim Dostu: İçerdiği yüksek lif ve prebiyotikler sayesinde bağırsak florasını korur, sindirimi düzenler.”

KALP SAĞLIĞINDAN KAN ŞEKERİNE KADAR ETKİLİ

Uzman isme göre; kuşkonmazın faydaları sadece sindirimle sınırlı değil. Yapılan araştırmalar, kuşkonmazın içeriğindeki krom mineralinin insülin direncini kırmaya yardımcı olduğunu ve kan şekerini dengelediğini gösteriyor. Ayrıca, düşük kalorili yapısıyla (100 gramda yaklaşık 20 kalori) diyet listelerinin vazgeçilmezi konumunda.

"BESİN DEĞERİNİ ÖLDÜRMEYİN"

Kuşkonmazı asla çok fazla haşlamaması gerektiğinin altını çizen uzman isim, "Kuşkonmazı ya buharda kısa süre pişirmeli ya da zeytinyağında çok hafif sotelemelisiniz. Fazla ısı, içindeki hassas vitaminlerin kaybına yol açar. Yanında bir miktar sağlıklı yağ (zeytinyağı veya ceviz gibi) tüketmek, içindeki K vitamininin emilimini maksimuma çıkaracaktır” ifadelerini kullandı.