Köydeki yüksek noktalar ve elektrik direkleri üzerine kurulu yuvalarda yaşamlarını sürdüren leylekler, köyün doğal manzarasının bir parçası olmayı sürdürüyor.

Köy sakinleri, uzun yıllardır aynı alanları kullanan leyleklere yönelik herhangi bir müdahalede bulunmadan yaşam alanlarını koruyor. Leyleklerin yavrularını büyütme sürecini takip eden köylüler, kuşların güvenli bir ortamda bulunmasına önem veriyor.

Leyleklerin geliş ve gidiş dönemlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan köy sakinlerinden Nazım Aral, "Leylekler mart ayında gelirler, 10’uncu ayda göç etmeye başlarlar. Biz zarar vermiyoruz ve her sene geliyorlar. Yavrularını büyüttükten sonra gidiyorlar" dedi.