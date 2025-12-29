TMSF yönetiminde olan Show TV’de 3’üncü sezonda final yapan ‘Bahar’ dizisinin ardından ‘Rüya Gibi’ dizisi yayın hayatına girdi.

Bahar dizisinde yayın günü değişikliği yapılsa da kanal harekete geçerek dizinin fişini çekti. Bahar dün akşam final bölümüyle ekran macerasını sonlandırdı.

FİNAL OLMA İHTİMALİ VARDI

Sakıncalı ve Ben Leman dizileri için erken final kararı alınmışken Rüya Gibi için de final olma ihtimali bulunuyordu. Sina Koloğlu, köşe yazısında Rüya Gibi'nin finali beklemediğini şöyle yazmıştı.

Koloğlu Rüya Gibi dizisi için 'Rüya Gibi, biraz toparlar gibi. Yüzde 4’lerin üzerine çıktı. Yapım tarafı; 'Devam edecek çünkü zaten reytingler de onu gösteriyor, yayıncı kanalı zaten sonuna kadar arkasında duruyor, bütün oyuncular çok hevesli ve oynadıkları rolden, işten çok memnunlar inanılmaz birbirine bağlı, birbirini seven, çok pozitif bir ekip' dedi' yazmıştı.

KAYYUM YÖNETİMİ DİZİNİN BÜTÇESİNİ ONAYLADI

Gazeteci Can Özçelik iddiasına göre de, Habertürk grubu içinde yer alan Show TV’de kayyum yönetimi ‘Rüya Gibi’ dizisinin bütçesini onayladı. Dizinin 2026’ya hızlı bir giriş yaptığını söyledi.

İşte Can Özçelik'in sosyal medya paylaşımı:

BEŞİNCİ BÖLÜMÜYLE EKRAN KARŞISINA ÇIKACAK

SHOW TV’nin, yapımını; TMC Film’in, yapımcılığını; Erol Avcı’nın üstlendiği ve başrollerini; Seda Bakan, Uğur Güneş, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Celil Nalçakan, Devrim Yakut ve Menderes Samancılar’ın paylaştığı 'Rüya Gibi' dizisi beşinci bölümüyle ekrana çıkacak.