Artvin ile Ardahan’ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan deniz seviyesinden 2 bin 700 metre yüksekteki Bilbilan Yaylası’na karla mücadele çalışmaları sürerken, doğanın beyaz örtüyle kaplanması seyirlik manzaralar oluşturdu.
Baharı beklerken kış geri geldi: Evler karlar altına kaldı
Artvin ile Ardahan sınırında, Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlanan 2.700 metre rakımlı Bilbilan Yaylası'nda yoğun kar yağışı etkili oldu. Yayladaki evler karın altında kaldı.
Haberi Paylaş
1 12
Nisan ayı sonunda yoğun kar alan yaylada yer yer 2 metreyi aşan kar birikintileri dron ile havadan görüntülendi.
2 12
Görüntülerde karla kaplı yollar ve tamamen beyaza bürünen yayla net şekilde görülürken, bölgenin sert kış şartları da bir kez daha gözler önüne serildi.
3 12
4 12
5 12
6 12
7 12
8 12
9 12
10 12
11 12
12 12
Kaynak: DHA